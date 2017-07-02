Португалия - Мексика: счет 2:1, обзор матча от 02.07.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

2 июля 2017 сборная Португалии победила команду Мексики со счетом 2:1 в матче за третье место в Кубке конфедерации.

Португалия - Мексика: счет 2:1 принес бронзовые медали Кубка конфедерации португальцам

Сборная Португалии стала бронзовым призером Кубка конфедерации по футболу, который завершается в России. В матче за третье место, который состоялся 2 июля в Москве на стадионе "Открытие Арена", действующие чемпионы Европы обыграли команду Мексики со счетом 2:1.

Португалия - Мексика: обзор матча

В отсутствии лучшего игрока планеты Криштиану Роналду даже самые преданные болельщики сборной Португалии накануне матча не могли с уверенностью сказать, кто является фаворитом ужшкммт поединка за третье место в Кубке конфедерации. И собственно игра это лишний раз доказала.

С первых минут встречи мексиканцы, которые несколько подпортили впечатление о своей игре разгромом в полуфинале от немцев, ринулись реабилитироваться перед своими болельщиками. И едва не пропустили гол в свои ворота.

На 15-й минуте Андре Силву сбили в штрафной и сам пострадавший после видеопросмотра подошел к одиннадцатиметровой отметке. Однако голкипер мексиканцев Очоа спас свою команду, угадав направление удара.

На 31-й минуте уже Патрисиу выручает португальцев после мощного удара из штрафной Чичарито, отбив мяч в блестящем прыжке.

И все же после перерыва подопечные Осорио смогли распечатать ворота чемпиона Европы. На 54-й минуте Чичарито, ворвавшись в штрафную, совершил прострел с фланга и игрок питерского "Зенита" Луиш Нету в попытке выбить мяч срезал его в собственные ворота.

Португальцы кинулись отыгрываться, создали сразу несколько опаснейших моментов у ворота Очоа, но каждый раз им не хватало завершения в атаке.

И когда, казалось, мексиканцы доведут игру до победы, в уже добавленное время Пепе в каком-то фантастическом прыжке сумел откликнуться на прострел Куарежмы, отправив мяч мимо Очоа в угол ворот.

Судьба матча решалась в дополнительные 30 минут, которые стали, пожалуй, самыми драматичными за весь Кубок конфедерации. Достаточно сказать, что арбитр встречи назначил еще один пенальти в ворота мексиканцев, который на этот раз четко реализовал другой Силва - Адриен, и показал сразу две красные карточки, уровняв составы обеих команд до 10 игроков.

Португалия - Мексика, счет 2:1. ВИДЕО голов

Таким образом, одержав победу со счетом 2:1, команда Португалии завоевала бронзовые медали Кубка конфедерации-2017.

Напомним, в финальном мачте, который состоится сегодня же, на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге, между собой встретятся сборные Чили и Германии. Начало трансляции в 21:00.