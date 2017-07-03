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Курс доллара на сегодня, 3 июля 2017, пойдет в рост - прогноз экспертов

Опубликовано 02.07.17 17:07 Курс доллара на сегодня, 3 июля 2017, пойдет в рост - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 3 июля 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 июля 2017 составляет 59,38 руб., курс евро на сегодня равен 67,80 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовые эксперты сходятся во мнении относительно того, что курс доллара 3 июля 2017 пойдет в рост. Ранее "американец" просел к мультивалютной корзине. Также ожидается рост индекса доллара, а рубль, по прогнозу специалистов, перешагнет планку 60 за доллар США уже в середине недели.

Эксперты ужшкммт напоминают, что в России продолжается программа перевода бюджетников на систему электронных платежей “Мир”, которая не связана с VIsa или Mastercard, но позволяет получать деньги в некоторых банках и рассчитываться карточкой за покупки. Скорее всего, это негативно скажется на курсе рубля, как и то, что российскую валюту пытаются отвязать от нефти.

Начавшийся еще 22 июня отскок цен на нефть, а также данные о рекордном с августа сокращении добычи в США (на 100 тысяч баррелей) и закрытием ставок против “черного золота” хедж-фондами, позволил котировкам Brent и WTI поднятся на 9% и 8,6%, хоти и оказался бессилен против слабости рубля.

Российская валюта сошла с привычного нефтяного фарватера из-за того, что приток денег нерезидентов на российский рынок, и прежде всего в гособлигации, практически остановился. Как отмечает аналитик Forex Club Алена Афанасьева, на состоявшемся в среду аукционе Минфин в очередной раз не смог продать весь запланированный ОФЗ, а из акций зарубежные фонды за неделю вывели 82,8 млн долларов.

Эксперты констатируют, что такая попытка может привести скорее к возникновению черного рынка доллара и евро в России в ближайшее время.
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