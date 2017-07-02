Чили - Германия: прогноз на матч 2 июля 2017, смотреть онлайн трансляцию финала Кубка конфедерации (ВИДЕО)

Подробности предстоящего финала Кубка конфедераций 2017 Чили - Германия 2 июля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Северная столица принимает 2 июля 2017 года финальный матч Кубка конфедераций между сборные Чили и Германии. Игра состоится на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") и начтенся в 21:00 мск.

Обслуживать поединок будет бригада судей во главе с сербом Милорадом Мажичем. Помогать ему будут Милован Ристич (Сербия), Далибор Джурджевич (Сербия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Турпен (Франция), Юре Папротник (Словения) и Артур Диаш (Португалия).

Прямую трансляцию финала Кубка конфедераций Чили - Германия 2 июля 2017 покажет "Первый канал". Также на его сайте будет доступна прямая онлайн-трансляция. Начало в 20:50 мск.

Чили - Германия 2 июля 2017. Финал Кубка Конфедераций. Прямая трансляция. Смотреть оналйн ВИДЕО

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают Германию фаворитом предстоящего ужшкммт финала Кубка конфедераций 2017. Ставки на победу европейской сборной принимаются со средним коэффициентом 2,4, на ничью - 3,4, на успех Чили - 3,1.

Билеты

Билеты на матч Чили - Германия 2 июля 2017 пока еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона "Санкт-Петербург", а также с помощью ряда сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета для граждан РФ составляет 9 тысяч рублей.

По словам специалистов, на финальную игру продано уже 50 тысяч билетов.

"На сегодняшний день на финал продано уже 50 тысяч билетов. Плюс 3 тысячи билетов были распространены среди социально не защищенных слоёв населения города и 1,5 тысячи – в Ленобласти. Так что стадион будет забит", - рассказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов в интервью "Фонтанке".

Перед матчем

Чилийцы в рамках группового этапа Кубка конфедераций 2017 года одолели Камерун (2:0), после чего сыграли вничью с с Австралией и той же Германией (1:1). На стадии плей-офф сборная одолела Португалию, правда, сделала это по пенальти: основное время игры не привело ни к какому результату. Итог сражения - 3:0.

Португалия - Чили пенальти 0:3 ВИДЕО голов

Подопечные Йоахима Лева, кроме ничьей с Чили, отметились победами над Австралией (3:2) и Камеруном (3:1). Полуфинальный матч ознаменовался разгромной победой над сборной Мексики - 4:1.

Германия - Мексика 4:1 ВИДЕО голов

Многие эксперты затрудняются однозначно сказать, кто же победит в финале Чили - Германия, ведь первый поединок между командами закончился вничью. Возможно, в этом случае победителя придется определять серией пенальти.

Германия - Чили 1:1 ВИДЕО голов

Статистика встреч

Чили и Германии встречались на футбольном поле пять раз. Произошло это в 1962, 1974, 1982, 2014 и в нынешнем году. При этом статистика личных встреч явно не на стороне чилийцев - они проиграли в четырех из пяти матчей, и сыграли только одну ничью. Самое крупное поражение заокеанская сборная потерпела в 1982 году: тогда команда проиграла со счетом 1:4 в матче Чемпионата мира.

Закрытие Кубка конфедераций 2017

После финального матча Кубка конфедераций 2017 на стадионе "Санкт-Петербург", в городе на Неве разведут Дворцовый мост под гимн "Зенита".

"На Дворцовой набережной зазвучат композиции Василия Соловьёва-Седого. В сборнике произведений советского композитора есть песня, ставшая основой для гимна клуба "Зенит" — "Слушай, Ленинград" или "Вечерняя песня", написанная в 1963 году. "Доброй ночи родному Ленинграду" Василий Павлович пожелает во время разводки Дворцового моста в ночь со 2 на 3 июля, когда Кубок долгожданного спортивного события отправится в одну из стран команд-полуфиналистов", - отмечается в сообщении пресс-службы "Мостотреста".