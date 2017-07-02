Португалия – Мексика: онлайн трансляция 2 июля 2017, смотреть на каком канале, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча за третье место Кубка конфедераций Португалия – Мексика 2 июля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

2 июля 2017 года на стадионе «Открытие Арена» сборные Португалии и Мексики по борются за третье место Кубка конфедераций 2017. Начало в 15:00 мск.

В прямом эфире финал Кубка конфедераций Португалия – Мексика 2 июля 2017 покажет "Первый канал", а онлайн-трансляция будет доступна на его сайте. Начало в 14:50 мск.

Португалия – Мексика 2 июля 2017. Смотреть онлайн матч Кубка Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

Португалия – Мексика 2 июля 2017: перед матчем

На стадии группового этапа КК-2017 сборные уже встречались и разошлись вничью со счетом 2:2. Всего команды встречались трижды. В других двух играх победа ужшкммт осталась за Португалией со счетом 2:1 и 1:0.

Однако в этом мачте в команде Португалии будет отсутствовать сильное звено: нападающий Криштиану Роналду, у которого родились дети в связи с чем он и пропустит матч. Примечательно, что главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио не считает это преимуществом.

«У них есть (Рикарду) Куарежма, Нани с хорошим ударом. Есть игроки из серьезных клубов, которые играют на высоком уровне. Есть игроки, которые к воротам противника могут пройти по флангам, хорошие защитники. Это просто прекрасная команда, а когда есть Роналду – еще лучше для них. Но и без него, все равно, будет очень хорошая и сильная команда», - заявил Осорио.

Португалия. История игр на КК-2017

Португальцы после стартовой ничьи на турнире со сборной Мексики 2-2, одержали две победа над сборными России 1-0 и Новой Зеландии 4-0, и соответственно стали первыми в группе.

Самым сложным матчем для португальцев оказался поединок с Чили. В ходе матча ворота не одной из команд так и не были распечатаны, но в итоге уступила южноамериканцам в серии пенальти. По ходу встречи была абсолютно равная борьба, и закономерно, что все завершилось футбольной лотереей. В серии 11-метровых же все три удара португальцев вратарь соперника парировал.

Мексика. История игр на КК-2017

Мексиканцы на групповой стадии набрали одинаковое количество очков с португальцами, но заняли второе место в группе. Помимо ничьи с предстоящим соперником, команда также обыгрывала сборные Новой Зеландии 2-1 и России 2-1. В полуфинале же Мексика уступила Германии с разгромным счетом 1-4.

Португалия – Мексика 2 июля 2017. Прогноз букмекеров

Как и в первом матче, фаворитом встречи букмекеры выставляют португальцев, хоть и не такими явными. Оба коллектива способны одержать победу, поэтому очень сложно спрогнозировать победителя данного матча.

На победу сборной Португалии в БК Winline можно поставить по 2,22, а на ничью и викторию сборной Мексики соответственно по коэффициентам 3,62 и 3,09. Помимо этого на тотал голов больше 2,5 выставлена котировка 1,63, а на меньше – 2,29.