Олег Яковлев из "Иванушки" перед смертью написал «прощальную» песню

Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев перед смертью планировал записать новую песню и сняться в клипе.

Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев перед смертью он написал новую "прощальную" песню

Незадолго до смерти экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев записал новую песню и планировал снять на нее клип. Об этом «СтарХит» рассказала гражданская супруга артиста Александра Куцевол. По ее словам, Олег написал «грустную композицию, песню-прощание „Не плачь“».

«У нас было много планов. Недавно Олег написал грустную композицию, песню-прощание «Не плачь». Мы хотели снимать клип, делать презентацию. Я осуществлю задуманное в память ужшкммт о нем. Кроме того, Олег мечтал стать режиссером мультика – встречался несколько недель назад с Александром Коттом, обсуждал концепцию, идею», - сказала Куцевол.

Также это стихи она опубликовала на страничке в Instagram Яковлева.

"Сегодня прощание с Олегом Яковлевым... Полгода назад Олег написал стихотворение, слова к своей новой песне. Как я теперь понимаю - прощальное.... Пунктуация автора сохранена.

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Скажи,мой друг,сколько мне осталось/скажи мой день,сколько минут! Скажи мне сколько твоих слез застыли? Скажи закат,ты дружишь с утром? Скажи моя любовь-ты помнишь меня?

Ласковое море-холодный песок/такие ночи _пустые надежды/моя летит к тебе навстречу! /тихие Облака,тихие привет! Громкое прощай,я знаю ты чуть слышишь-прощай!", - гласят строки песни.

Публикация от Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) Июн 30 2017 в 9:52 PDT

Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня в реанимации. Он попал в больницу с двухсторонним воспалением легких. По словам Александры Куцевол, певец умер в результате остановки сердца. 1 июля состоялась церемония прощания на Троекуровском кладбище.