Ученые опровергли Топ-5 популярных научных мифов

Многие люди, даже окончив высшие учебные заведения и получив серьезное образование, продолжают верить в глупые научные мифы, которые ученые старательно пытаются опровергнуть.

Ученые из разных стран мира развенчали самые распространённые научные мифы, сообщает Лайф.

Миф 1. Первый миф опровергли специалисты NASA. Он касался «темной стороны» Луны. Ученые заявил, что ее не существует - это лишь речевой оборот.

Ученые отмечают, что темной называют ту сторону луны, которая постоянно, из-за особенностей взаимного вращения Земли и ее спутника, обращена в противоположную от нас сторону. Человек, стоящий на поверхности планеты ужшкммт просто не видит другое полушарие. На самом деле луну со всех сторон можно зафиксировать при помощи специальной техники, ведь спутник освещается Солнцем полностью.

Миф 2. Еще один развенчанный миф касается правила «пяти секунд», согласно которому на быстро поднятую с пола еду не успевают попасть микробы. По данным проведенного эксперта, микробы прилипают к пище моментально и данные бактерии могут быть абсолютно безопасны для человека. Все зависит от чистоты поверхности, на которую уппала пища.

Миф 3. Третьим развенчанным мифом стала убежденность многих людей в том, что кошки пользуются людьми исключительно для получения еды. Однако приятный факт удивил мир. Биологи доказали, что животное скорее проведет время со своим хозяином вместе, чем поест.

Миф 4-5. Еще один ошибочным предположением считается, что у женщин после родов снижаются умственные способности. Однако проведенные исследования говорят об обратном. В момент беременности мозговая активность женщины действительно уменьшается, однако после родов всё приходит в норму. Диетологи не нашли связи между подвижностью малышей и количеством съеденного ими сахара. Скорее, переедание его, как и любого другого продукта, пойдет во вред.