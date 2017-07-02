Двенадцатый премьер-министр еврейского государства Эхуд Ольмерт стал первым бывшим главой правительства в истории Израиля, который отправился за решетку.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт досрочно освобожден из тюрьмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. 71-летний политик отбыл 16,5 месяцев из 27-месячного срока, к которому он был приговорен судом за коррупцию. 27 месяцев приговора Ольмерта включают в себя полтора года за взяточничество, 8 месяцев за злоупотребление доверием и мошенничество, а также один месяц за препятствие правосудию.

Согласно решению совета по УДО, Ольмерта назначена ужшкммт реабилитационная программа (ее детали не разглашаются), а также экс-премьер должен будет дважды в месяц отмечаться в полиции.

Ольмерт занимал пост премьер-министра Израиля с 2006 по 2009 год. В 2014 году его приговорили к шести годам лишения свободы за взятки и попытки ввести в заблуждение правосудие. В 2015 году этот срок был сокращен до полутора лет. Стоит отметить, что Эхуд Ольмерт стал первым бывшим главой правительства в истории Израиля, который отправился за решетку.

Ольмерт в разные годы также занимал должности мэра Иерусалима, министра финансов и министра торговли и промышленности Израиля.