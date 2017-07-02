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YouTube ВИДЕО: момент смертельного ДТП в Татарстане попал на камеру

Опубликовано 02.07.17 11:32 YouTube ВИДЕО: момент смертельного ДТП в Татарстане попал на камеру

В результате аварии погибли 4 человека. Видео инцидента попало на Ютуб.

В распоряжении телеканала "360. Подмосковье" появились кадры момента смертельного ДТП с участием фуры Scania и легковушки "ВАЗ-2110". В результате аварии, по данным ГИБДД по региону, погибли 4 человека, среди которых "девушка 1997 года из Апастовского района, а также трое молодых мужчин, зарегистрированных в Буинске, Казани и Липецке".

Как отмечается, причиной ДТП стало не соблюдение скоростного режима. "Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу движения, в результате лоб в лоб столкнулся с движущимся во встречном ужшкммт направлении автомобилем Scania", - говорится в сообщении ведомства.

Для извлечения их тел спасателям пришлось задействовать спецтехнику. Водитель грузовика получил необходимую медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказался.

YouTube ВИДЕО: момент смертельного ДТП в Татарстане попал на ВИДЕО
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