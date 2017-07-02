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"Это последний день Помпеи": Кадыров прокомментировал о легализации гей-браков в Германии

Опубликовано 02.07.17 11:28 "Это последний день Помпеи": Кадыров прокомментировал о легализации гей-браков в Германии

По мнению главы Чечни, в крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину дети.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей старнице в Instagram прокомментировал решение властей ФРГ легализовать однополые браки.

«Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что наоборот нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет. В крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину люди», — считает Кадыров.

Кадырова также отметил, что проведенные по его поручению исследования показали, что большинство преступлений в Чечне были совершены людьми, выросшими в неполных семьях.

Ранее TopNews писал, что блок партий канцлера Германии Ангелы Меркель на голосовании в бундестаге поддержал закон о легализации однополых браков, хотя раньше высказывались против инициативы. При этом сама канцлер голосовала против этого закона. Позднее у ее резиденции около 400 представителей ЛГБТ-сообщества собрались, чтобы отпраздновать сие событие.

Согласно законопроекту, представители секс-меньшинств смогут официально заключать браки и усыновлять детей. До этого представители секс-меньшинств в Германии могли заключать лишь «гражданские союзы».
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