Чили - Германия: финал Кубка конфедераций 02.07.2017, смотреть онлайн, где трансляция, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего финала Кубка конфедераций Чили - Германия 2 июля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

2 июля 2017 года сборные Чили и Германии сойдутся в финальном матче Кубка конфедераций 2017. Грандиозное событие футбольного мира принимает стадион "Санкт-Петербург". Начало в 21:00 мск.

В прямом эфире финал Кубка конфедераций Чили - Германия 2 июля 2017 покажет "Первый канал", а онлайн-трансляция будет доступна на его сайте. Начало в 20:50 мск.

Чили - Германия 2 июля 2017. Смотреть онлайн финал Кубка Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

Перед финалом Кубка конфедераций

Сборная Чили на пути к финальному сражению Кубка конфедераций победила в группе Камерун (2:0), а вот матчи с Австралией и той же Германией ужшкммт закончились боевой ничьей (1:1). В плей-офф команда по пенальти обошла одного из главных фаворитов текущего первенства - команду Португалии - 3:0, и заработал место в ключевом сражении турнира.

Португалия - Чили пенальти 0:3 ВИДЕО голов

Германия в группе, кроме ничьей с Чили, отличилась победами над Австралией (3:2) и Камеруном (3:1). В полуфинале подопечные Йоахима Лева разгромили Мексику - 4:1.

Германия - Мексика 4:1 ВИДЕО голов

Как показал предыдущий матч между командами, силы сборных равны, поэтому точно предсказать победителя пока не может никто.

Германия - Чили 1:1 ВИДЕО голов

Возможно, в финале Кубка конфедераций все решит серия пенальти.

Статистика встреч

Всего сборные Чили и Германии пять раз встречались на поле - в 1962, 1974, 1982, 2014 и 2017 годах. В четырех из этих поединков побеждала Германия, и один матч был сыгран вничью. Наиболее крупная победа немцев была зафиксирована в 1982 году в матче Чемпионата мира.

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают немцев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу команды в среднем с коэффициентом 2,4, на ничью - 3,4, на успех Чили - 3,1.

Комментарии специалистов

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци заявил, что его команда уверена в своих силах.

"Мы очень рады выходу в финал. Наша команда проделала огромную работу для этого и выполнила поставленную задача. Хотим сыграть хорошо против соперника топ-уровня и победить. Хорошо, что уже удалось посмотреть арену «Санкт-Петербург» и её поле перед финалом. На мой взгляд, это прекрасный, новый стадион. Чили и Германию ждёт очень сложный матч. Мы с большим уважением относимся к немцам, но уверены в своих силах. Нужно выложиться на сто процентов, чтобы победить", - заявил специалист.

Своими ожиданиями от матча поделился полузащитник сборной Чили Артуро Видаль.

"Вся команда счастлива из-за выхода в финал. Довольны тем, как поработали здесь. Надеюсь, завтра поднимем над головой Кубок конфедераций. Сборная Германии меня не удивила. Говорят о том, что это второй состав немцев, но у них всё равно плюсов больше, чем минусов. Это физически очень сильная команда. Молодая, быстрая, оказывающая мощное давление. У нас было два финала с Аргентиной, так что мы сыгранны и опытны. Это должно помочь нам завтра. Кубок конфедераций – важный турнир для сборной Чили. Мы очень хотели победить на нём и играли всем сердцем. Я горжусь, что ношу футболку национальной команды, выступаю вместе с такими классными партнёрами – лучшими игроками в истории чилийской сборной. Всегда мечтал об этом. Когда выхожу на поле, борюсь изо всех сил ради победы. Я согласен с мнением, что мы лучшие в мире! Чили побеждала Аргентину в двух финалах Кубка Америки, и если обыграем Германию, то точно докажем это. После этого останется только стать чемпионом мира. Наши успехи – важный посыл для молодых чилийских футболистов. Они видят, что может дать усердный труд. В чём вклад тренера Пицци? Он создал команду, которая способна быть лучшей в мире", - сказал спортсмен.