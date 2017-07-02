«Спартак» - «Вождовац»: матч закончился массовой дракой (ВИДЕО)

1 июля в товарищеском матче московский "Спартак" переиграл сербский "Вождовац" со счетом 3:2.

«Спартак» - «Вождовац»: счёт 3:2 в пользу москвичей

Московский «Спартак» обыграл сербский «Вождовац» в контрольном матче. Встреча, прошедшая на стадионе Шпортплац Фёлькендорф (Филлах, Австрия), завершилась со счетом 3:2.

Обзор товарищеского матча «Спартак» - «Вождовац»

В составе "Спартака" отличились Зе Луиш (4-я минута), Луис Адриано (13). Победный мяч на 85-й минуте забил Джано Ананидзе. У сербов же голами отметились Джуро Зец и Стефан Дражич.

Команды заканчивали встречу в неполных составах из-за драки между Зе Луишем, который с кулаками набросился на игрока "Вождоваца" Марко Гаича. Инцидент произошел на 77 минуте поединка, а уже на 79-ой оба игрока были удалены ужшкммт с поля, получив от арбитра красные карточки.

Как отмечается, причиной стычки стала грубая игра защитника сербского клуба Гайича против нападающего "красно-белых" Зе Луиша. Футболист "Спартака" решил отомстить своему обидчику, в результате чего началась серьезная потасовка с участием основных и запасных игроков.

Лидер московского клуба Квинси Промес прокомментировал произошедшее на поле, отметил боевой дух команды. "Драка? Так ведь мы — "Спартак", мы — бойцы", — сказал Промес (цитата по "Чемпионат.com".

«Спартак» - «Вождовац». Обзор матча. ВИДЕО голов

Товарищеский матч (клубы). «Спартак» - «Вождовац» - 3:2