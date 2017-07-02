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Бой Пакьяо - Хорн: поединок завершился поражением филиппинца (ВИДЕО боя)

Опубликовано 02.07.17 10:18 Бой Пакьяо - Хорн: поединок завершился поражением филиппинца (ВИДЕО боя)

Пакьяо потерял титул чемпиона мира, проиграв в бою с Хорном.

Бой Пакьяо - Хорн: филипинец потерял чемпионский титул

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну в бою за звание чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,68 килограмма) по версии Всемирной боксерской организации (WBO). 

Поединок состоялся в городе Брисбене (Австралия) и завершился единогласным решением судей победой 29-летнего австралийца. Счет судейских записок 117:111, 115:113, 115:113. Между тем, как сообщает "Чемпионат.com", статистика ударов говорит о том, что филиппинец был успешнее своего оппонента. Пакьяо нанёс на 90 точных ударов больше, чем Хорн — 182 (32 %) против 92 (15 %). Из ужшкммт них силовыми были 123 (32 %) у Мэнни и лишь 73 (17 %) у австралийца.

В результате боя Пакьяо потерял чемпионский титул, который он завоевал в ноябре 2016 года в бою с американцем Джесси Варгасом.

Пакьяо - Хорн: ВИДЕО боя

В активе Хорна стало 17 побед (11 - нокаутом) при одной ничьей. 38-летний Пакьо, имеющий на профессиональном ринге 59 побед (38 - нокаутом) и 2 ничьи, потерпел седьмое поражение.
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