Авария в Татарстане сегодня 2 июля 2017: 13 человек стали жертвами столкновения автобуса с грузовиком (ФОТО, ВИДЕО)

2 июля 2017 недалеко от города Заинск в Татарстане в результате страшной аварии погибли по меньшей мере 13 человек. Уже назван виновник ДТП.

Авария в Татарстане 2 июля 2017: в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 13 человек

Жертвами столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Татарстане стали 13 человек, в том числе двое детей, сообщают РИА Новости. В Минздрав подтвердили данную информацию, добавив, что всего результате аварии пострадали 28 человек, 15 из сейчас находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

В ведомстве уточнили, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё восемь были доставлены в больницу в состоянии ужшкммт средней степени тяжести. Шестерых пострадавших переведут в медико-санитарную часть «Татнефти» в Альметьевске.

Авария в Татарстане 2 июля 2017. ФОТО

По данным МВД по региону, транспортные средства двигались в попутном направлении. Автобус Neoplan врезался в КамАЗ, после чего опрокинулся и загорелся. Водитель автобуса выжил и даёт показания в полиции.

Авария в Татарстане 02.07.2017. ВИДЕО

"В 00.40 мск 2 июля поступило сообщение о том, что в девяти километрах от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгорание", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в Казани в готовности находятся вертолет Ми-8 МЧС России и вертолёт "Ансат" центра медицины катастроф минздрава Татарстана с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших. Всего привлекаются 35 человек и 10 единиц техники.

На месте происшествия работает следственная группа. В Заинском районе введен режим ЧС муниципального характера. На место аварии вылетели премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава МЧС региона Рафис Хабибуллин, передает ТАСС.

Информацию о пострадавших можно получить по телефону "горячей линии" (843) 227-46-96.

ДТП в Татарстане: возбуждено уголовное дело. Назван виновник аварии

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Эльвира Гавизова, виновником ДТП стал водитель автобуса. Газизова добавила, что, согласно одной из версий, шофер автобуса был ослеплен фарами грузовика.

"Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "Камаз". После удара автобус опрокинулся и загорелся", — отмечает МВД.