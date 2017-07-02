Гороскоп на сегодня, 2 июля 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 2 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Овен

Овны в этот день смогут существенно продвинуться в делах, особенно, если займутся решением насущных вопросов с самого утра. Возможны хорошие новости от друзей, но нужно быть корректнее с домочадцами. Не бойтесь обращаться за помощью в вышестоящие инстанции.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Телец

В этот день Тельцам предстоят крупные расходы и встреча с бывшим возлюбленным. В течение дня возможна командировка, которая поможет представителям ужшкммт этого знака продвинуться по службе. Энергия этого дня обещает хорошие перспективы для тех, кто ищет пару. Главное, быть инициативнее.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Близнецы

Астрологи прогнозируют Близнецам регулярный приток средств. Позвольте себе покупки и развлечения. Одинокие представители этого знака получат бурный служебный роман, а семейным Близнецам следует остерегаться флирта и связей на стороне. Займитесь йогой или медитацией.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Рак

Ракам в этот день предстоит принять важное решение в отношениях с партнером. Выбор будет непрост. Не стесняйтесь спросить совета у близкого друга. Не забывайте про свое здоровье.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Лев

Львам рекомендуется не терять бдительности. Постарайтесь найти в работе нестандарнтные пути решения, и тогда вы получите авторитет в коллективе. В финансовом плане все сложится в вашу пользу. Остерегайтесь авантюр. Посвятите вечер отдыху и общению со второй половинкой.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Дева

Девы в этот день окажутся в сомнительном положении, если решатся высказать правду в глаза близкому человеку. Постарайтесь не вступать в споры. Постарайтесь быть сдержаннее в покупках.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Весы

Весам астрологи советуют сначала прояснить ситуацию в любви, а уже затем делать выводы. Поспешность в амурных делах прибавит проблем. Днем не исключены официальные встречи. Будьте осторожны на дороге.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Скорпион

У Скорпиона могут возникнуть разногласия в финансовых вопросах. Держите себя в руках и не ссорьтесь с коллегами. Постарайтесь отказаться от старых планов, особенно если на горизонте появились перспективные новые дела. Не следует экспериментировать в любви.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Стрелец

Стрельцов ждет прекрасный день. Многие будут относиться к вам искренне и открыто. Однако на работе может сложиться стрессовая ситуация, хотя ее виновником окажетесь не вы. Представители этого знака могут получить крупный проект от начальства.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Козерог

Козерогам в этот день предстоит бороться с оппонентами, чье положение выше вашего. Сохраняйте собственные принципы, чтобы не попасть в зависимость от нечестных людей. Отложите дальнее путешествие. Также не исключены недочеты в подписании документов.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Водолей

Водолеям рекомендуется 2 июля выявить тайных недругов, обезопасив тебя тем самым от многих проблем в будущем. Не берите на себя в работе больше, чем можете выполнить. Отложите операции в больнице и финансовые вложения.

Гороскоп на 2 июля 2017 года - Рыбы

Рыбам сегодня будет сложно сосредоточиться на одном деле, что может привести к проблемам в работе. Попробуйте провести время на природе. Возможны придирки со стороны партнера по браку. Проявите чуткость, чтобы не ввязаться в конфликт.