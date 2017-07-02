Какой сегодня праздник: 2 июля 2017 года отмечается церковный праздник Зосим Пчельник

Сегодня, 2 июля 2017, также отмечается День работников морского и речного флота и Международный день спортивного журналиста.

Какой праздник сегодня, 2 июля 2017: День работников морского и речного флота

В первое воскресенье июля празднуется День работников морского и речного флота. В этом году событие выпадает на 2 июля. Дата полностью закрепилась в нашей стране, а в праздничный реестр была внесена еще при Советском Союзе. 1 октября 1980 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X "О праздничных и памятных днях", по которому свой профессиональный праздник получил как военный, так и гражданский флот. 1 ноября 1988 г. вышла ужшкммт новая редакция документа под № 9724-XI.

День работников морского и речного флота объединяет всех профессионалов этой отрасли: речников и моряков торговых и пассажирских суден и ледоколов, судоремонтников, работников многочисленных российских портов.

Международный день спортивного журналиста

Ежегодно во многих странах мира 2 июля отмечается день спортивного журналиста. Этот праздник справляют начиная с 1995 года благодаря Международной ассоциации спортивной прессы. Наша страна поддержала эту международную традицию.

В этот день чествуют тех, кто освещает мероприятия спортивного мира и физкультуры. С праздником поздравляют журналистов, комментаторов, репортеров, а также блогеров, радио- и телеведущих. Присоединяются к торжествам и спортивные болельщики - люди, для которых, прежде всего, работает эта категория журналистов.

Какой церковный праздник сегодня, 02.06.2017: Зосима-Пчельник

Православный мир вспоминает 2 июля святого Зосима, родившегося в 89 году во Фракии. Большую часть своей жизни он провел в молитвах и совершая добрые деяния.

В народе этот день называли медовым, поскольку Зосима также считали покровителем пчел и пчеловодов. Считалось, что собранный 2 июля мед обладает наивысшими полезными и вкусовыми свойствами.

Также крестьяне умели предсказывать погоду по пчелам: если эти насекомые не хотят в этот день вылетать из ульев, значит быть засухе и зною, а чрезмерная их активность, напротив, сулила надвигающиеся дожди.