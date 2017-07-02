 
TOP 10

1 В Москве простились с Олегом Яковлевым из "Иванушек"

2 Александр Поветкин победил Андрея Руденко (ВИДЕО)

3 В ФСБ рассказали, как пограничники РФ попали на территорию Украины

4 Журналисты чуть не уронили лампу на Трампа в Белом доме (ВИДЕО)

5 Лионель Месси женился на подруге детства (ФОТО, ВИДЕО)

6 На шоу "Пусть говорят" раскритиковали гражданскую жену Олега Яковлева (ФОТО, ВИДЕО)

7 Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 16 человек (ФОТО, ВИДЕО)

8 Газета New York Post посвятила Дональду Трампу статью из трех слов (ФОТО)

9 Дане Борисовой ограничили общение с дочерью (ФОТО)

10 В России вступили в силу новые правила дорожного движения

Новости наших партнеров

Какой сегодня праздник: 2 июля 2017 года отмечается церковный праздник Зосим Пчельник

Опубликовано 01.07.17 23:47 Какой сегодня праздник: 2 июля 2017 года отмечается церковный праздник Зосим Пчельник

Сегодня, 2 июля 2017, также отмечается День работников морского и речного флота и Международный день спортивного журналиста.

Какой праздник сегодня, 2 июля 2017:  День работников морского и речного флота

В первое воскресенье июля празднуется День работников морского и речного флота. В этом году событие выпадает на 2 июля. Дата полностью закрепилась в нашей стране, а в праздничный реестр была внесена еще при Советском Союзе. 1 октября 1980 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X "О праздничных и памятных днях", по которому свой профессиональный праздник получил как военный, так и гражданский флот.  1 ноября 1988 г. вышла ужшкммт новая редакция документа под № 9724-XI.

День работников морского и речного флота объединяет всех профессионалов этой отрасли: речников и моряков торговых и пассажирских суден и ледоколов, судоремонтников, работников многочисленных российских портов.

Международный день спортивного журналиста

Ежегодно во многих странах мира 2 июля отмечается день спортивного журналиста. Этот праздник справляют начиная с 1995 года благодаря Международной ассоциации спортивной прессы. Наша страна поддержала эту международную традицию.

В этот день чествуют тех, кто освещает мероприятия спортивного мира и физкультуры. С праздником поздравляют журналистов, комментаторов, репортеров, а также блогеров, радио- и телеведущих. Присоединяются к торжествам и спортивные болельщики - люди, для которых, прежде всего, работает эта категория журналистов.

Какой церковный праздник сегодня, 02.06.2017:  Зосима-Пчельник

Православный мир вспоминает 2 июля святого Зосима, родившегося в 89 году во Фракии. Большую часть своей жизни он провел в молитвах и совершая добрые деяния. 

В народе этот день называли медовым, поскольку Зосима также считали покровителем пчел и пчеловодов. Считалось, что собранный 2 июля мед обладает наивысшими полезными и вкусовыми свойствами. 

Также крестьяне умели предсказывать погоду по пчелам: если эти насекомые не хотят в этот день вылетать из ульев, значит быть засухе и зною, а чрезмерная их активность, напротив, сулила надвигающиеся дожди.
Другие материалы по этой теме

WBA и WBO вернули боксера Поветкина в рейтинги и официально оправдали после допинг-скандала

Александр Поветкин исключён из рейтингов WBC

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга