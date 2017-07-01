Бой Поветкин - Руденко 1 июля 2017: онлайн трансляция боя, во сколько, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

1 июля 2017 года в Москве пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе между 37-летним россиянином Александром Поветкиным и 33-летним украинцем Андреем Руденко. Подробности предстоящего боя, прогноз, ставки букмекеров - в репортаже Topnews.

Поветкин - Руденко, бой 1 июля 2017: во сколько?

1 июля 2017 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Москве пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1-0, 23 KO) и 33-летним представителем Украины Андреем Руденко (31-2-0, 19 KO).

На кону боя - интернациональные титулы WBA/WBO.

Обслуживать поединок предстоит российскому рефери Виктору Панину. Боковые арбитры: Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания). Супервайзер: Игорь Мазуров.

Бой Поветкин - Руденко 1 июля 2017: онлайн трансляция, по какому каналу смотреть?

В прямом эфире бой Поветкин — Руденко 1 июля 2017 покажет телеканал «Матч ТВ». На сайте канала можно будет следить за боем ужшкммт онлайн. Начало трансляции в 21:00 мск.

Перед боем

Победитель противостояния между россиянином и украинцем получит сразу два интерконтинентального пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Впрочем, промоутеры Александар Поветкина раскручивают предстоящий бой как возвращение «Русского Витязя». Ведь в случае победы он сможет вернуть себе высокие позиции в рейтингах ведущих организаций, которые в 2016 году покинул из-за допинговых скандалов и двух подряд сорванных чемпионских поединка.

Напомним, 21 мая 2016 в Москве из-за положительной допинг-пробы был сорван его бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера. Но после повторных анализов спортсмен оказался «чистыми» и его простили.

Второй шанс Поветкина выпал на 17 декабря того же года, когда должен был состояться бой за титул временного чемпиона мира WBC против канадца Бермейна Стиверна. И снова за сутки до боя допинг-проба дала положительный результат. Вместо экс-чемпиона мира на ринг против россиянина вышел его спарринг-партнер Иоанн Дюопа из Франции. И хотя Поветкин одержал убедительную победу, сам поединок не был санкционирован ни по одной версии.

В итоге за употребление допинга Поветкина исключили из всех рейтингов и пошли разговоры о том, что его карьера может завершиться.

Практически весь прошлый год россиянинне проводил боев: в этот период он вместе с другом и промоутером Андреем Рябинским занимался судебными разбирательствами. И вот недавно стало известно, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) и Всемирная боксёрская организация (WBO) оправдали обвинявшегося в употреблении допинга Поветкина и вернули его в свои рейтинги.

После этого Рябинский заявил, что, несмотря на все обстоятельства, «Мир бокса» продолжит организовывать Александру поединки с доступными соперниками. Одним из таких и стал 33-летний украинец Андрей Руденко, когда-то числившийся в проспектах украинского филиала промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine.

Сейчас ему 33 года, а профессиональную карьеру он начал в 2006 году. Сейчас украинец владеет «серебряным» титулом интернационального чемпиона WBC и занимает тринадцатое место в рейтинге этой организации: на его счету 33 поединка, в которых он получил 31 победу (19 нокаутом) и лишь дважды уступил, причем досрочно Андрей не проиграл ни разу.

Уступал он будущему «регулярному» чемпиону мира WBA австралийцу Лукасу Брауну в поединке за интерконтинентальный пояс WBC (2014) и перспективному британцу Хьюи Фьюри – кузену обидчика Владимира Кличко Тайсона Фьюри, который сейчас является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO (в 2015-м).

Поветкин - Руденко. Открытая тренировка. ВИДЕО

Накануне поединка тренер российского супертяжеловеса Иван Кирпа рассказал о подготовке бойца ко встрече с Андреем Руденко.

«Подготовка, как и всегда, проходила в два основных этапа. Мы готовим спортсмена к среднегорью, чтобы он был готов выполнять плановые нагрузки, а последние пять дней перед боем – подводящий этап. Ведь можно заправить полный бак бензина, но спалить его в никуда. Элементарно – неправильным питанием: вдруг что-то несвежее попалось, спортсмен отравился. Или, например, спит плохо. Поэтому важно эти несколько дней пройти строго и аккуратно… Все работали ответственно, с полной самоотдачей – не было никаких шапкозакидательских настроений по поводу того, что Саша будет боксировать с 12 – 13-м номером рейтинга. Сейчас нет проходных боев, и этот легкой прогулкой не станет», — сказал он, добавив, что все в команде спортсмена прошли проверку на полиграфе.

Бой Поветкин - Руденко: процедура взвешивания. ВИДЕО

Поветкин - Руденко 1 июля 2016: прогнозы на бой, ставки букмекеров

В 2014-м году Руденко был спарринг-партнером "Русского Витязя", помогая ему готовиться к поединку с камерунцем Карлосом Такамом. А до этого, в 2013-м, он ассистировал Владимиру Кличко во время его подготовки к его поединку с Поветкиным. Т.е. возможности россиянина ему прекрасно знакомы.

Несмотря на это, букмекеры не оставляют украинцу ни единого шанса. На победу Руденко можно поставить с коэффициентом россиянина оценивается в скромные 1,01.

На досрочную победу россиянина можно поставить с коэффициентом 1,67, а на победу по очкам — 2,10. В то же время досрочная победа украинца оценивается коэффициентом 19,00, а победа решением судей — 34,00.