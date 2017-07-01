Поветкин - Руденко: онлайн трансляция 1 июля 2017, во сколько бой, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

1 июля 2017 года в Москве состоится бой в супертяжелом весе за титулы WBO International и WBA Inter-Continental, в котором встретятся россиянин Александр Поветкини украинец Андрей Руденко. Подробности предстоящего боя, во сколько и где трансляция поединка - читайте в обзоре Topnews.

Поветкин - Руденко: дата, время боя

1 июля 2017 года в Государственном центральном концертном зале "Россия" (Лужники) в российской столице в рамках вечера профессионального бокса на ринге встретятся 37-летний российский супертяжеловес Александр Поветкин (31-1-0, 23 KO) и 33-летний украинец Андрей Руденко (31-2-0, 19 KO). В этом бою решится судьба интернациональных титулов WBA/WBO.

Прямую трансляцию боя Поветкин - Руденко 1 июля 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте канала будет доступна прямая трансляция в режиме онлайн. Начало в 21:00 мск.

Поветкин - Руденко. Прямая трансляция 1 июля 2017. Смотреть онлайн бой. ВИДЕО

Коэффициенты букмекеров

Аналитики букмекерских контор ужшкммт считают россиянина однозначным фаворитом боя и принимают ставки на его победу в среднем с коэффициентом 1,03, на ничью - 33, на успех украинца - 19.

Билеты на бой

Билеты на бой Поветкин - Руденко 1 июля 2017 года еще есть в наличии. Их можно купить в кассах "России" или с помощью ряда онлайн-сервисов. Стоимость самого дешевого билета составляет 1700 рублей.

Взвешивание Поветкина и Руденко

Согласно результатам процедуры взвешивания, прошедшей перед поединком, стрелка весов под Александром Поветкиным показала 103,3 кг, а вес Руденко составил 107,3 кг.

Поветки - Руденко, взвешивание ВИДЕО

Перед боем

Предстоящий бой Поветкин - Руденко за пусть это и не самые престижные трофеи в мире профессионального бокса, для российского боксера и его поклонников - важное событие с точки зрения возвращения "Русского Витязя" в элиту мирового бокса.

После череды сомнительных историй, в которые ему довелось попасть, по сути Поветкину предстоит заново доказывать свою состоятельность как боксера мирового уровня. Два больших боя Поветкина, которые начиная с мая 2016 года сорвались из-за допинговых скандалов с мельдонием и остарином - с американцем Деонтеем Уайлдером и канадцем Бермейном Стиверном, грозили поставить крест на карьере россиянина. И теперь после частичной реабилитации (организации WBC и IBF пока оставили дисквалификацию в силе) Поветкину нужно доказывать, что он способен вернуться на прежний уровень.

Напомним, что в прошлом году Александр Поветкин был занят судебными тяжбами: вместе с промоутером Андреем Рябинским спортсмен разбирался в ситуации, когда в его организме были обнаружены следы мельдония. Недавно поступила информация о том, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) и Всемирная боксёрская организация (WBO) оправдали россиянина и вернули его в свои рейтинги. Однако у Александра произошел длительный простой в карьере, что, по мнению специалистов, может сказаться на его результатах.

Поветкин - Руденко: открытая тренировка ВИДЕО

Отметим, что обслуживать бой доверено российскому арбитру Виктору Панину. Боковые судьи: Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания). В качестве супервайзера выступит Игорь Мазуров.

Комментарии специалистов

Россиянин Александр Поветкин рассказал о своей тактике на предстоящий бой.

"Мотивацию черпаю всегда. Мне без разницы, с кем выходить на ринг, главное — побеждать, прославлять свою родину. Конечно, соскучился уже, хочется побоксировать. Тактика? Всё зависит от него, как он начнёт. У нас есть несколько тактик, в том числе на случай, если он пойдёт вперёд. Есть и план Б, и В, и Г. Сейчас я вхожу в версию WBA/WBO. Можно сказать, это движение вперёд", - заявил спортсмен.