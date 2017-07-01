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Ураган в Москве на сегодня 01.07.2017 унес жизни трех человек (ВИДЕО)

Опубликовано 01.07.17 18:18 Ураган в Москве на сегодня 01.07.2017 унес жизни трех человек (ВИДЕО)

Ураган, бушевавший в Москве 30 июня, унес жизни согласно последним новостям трех человек.

Ураган в Москве, последние новости на сегодня: жертвами стихии стали три человека

По последним данным департамента здравоохранения три человека стали жертвами мощного урагана, который обрушился на Москву и Подмосковье 30 июня 2017 года.

На территории Новой Москвы в районе деревни Ларино молния ударила в группу гастарбайтеров. На месте погиб 42-летний гражданин Узбекистана, его напарник, 49-летний гражданин Таджикистана оказался в реанимации в критическом состоянии, где позже скончался.

Еще один ужшкммт мужчина погиб в Сигнальном проезде российской столицы - в машине, в котрой он в тот момент находился, упал столб, снесенный сильным порывом ветра.

Кроме того, по последним данным в результате ураганного ветра в российской столице и Подмосковье 22 человека получили травмы различной степени тяжести, сообщил источник в экстренных службах столичного региона. По его словам, в больницы были госпитализированы 10 человек, ещё 12 медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ураган в Москве. ВИДЕО

Ранее сообщалось о 16 пострадавших от удара стихии в Москве.

Отмечается, что во время шторма в столице 30 июня выпало около 90% месячной нормы осадков.
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