Похороны Олега Яковлева из "Иванушек" прошли сегодня в Москве (ВИДЕО)

1 июля 2017 года в Москве прошла церемония прощания с ушедшим из жизни экс-солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым.

В Москве 1 июля прошли похороны экс-солиста "Иванушки International" Олега Яковлева

В Москве прошла церемония прощания с бывшим солистом группы «Иванушки International» Олегом Яковлевым, 29 июля скончавшимся в возрасте 47 лет.

Траурная церемония состоялась на Троекуровском кладбище в столице. Проводить артиста в последний путь пришли его друзья и коллеги.

Одними из первых на церемонию приехали бывшие партнеры Яковлева по группе "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев. Проститься с певцом приехала и певица Екатерина Чупринина (Катя Лель), сообщает РИА Новости.

«У нас были очень теплые отношения. Он ужшкммт был невероятно талантливым человеком, с потрясающим тембром голоса. Правильно говорят, что артисты сгорают, отдают всех себя. Олежка был настоящим певцом, творческим человеком, который ради этого жил», - сказала певица.

"Олег вообще никогда не жаловался. Раньше, давным-давно, мы часто общались и вели задушевные беседы, мы делились с ним мечтами, мыслями о семье, о детях", – рассказала экс-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова, которая также пришла на церемонию прощания.

Похороны Олега Яковлева 1 июля 2017. ВИДЕО

Как ранее сообщал Topnews, музыкант скончался утром 29 июня на 48-м году жизни в одной из московских больниц. Ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких. Медики подключили певца к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это не помогло. Солист популярной группы умер от остановки сердца.

Также одна из версий причины смерти Олега Яковлева - цирроз печени, который который и спровоцировал отек легких.

Согласно воле умершего, его тело кремируют.

Олег Яковлев был участником группы «Иванушки International» с 1998 года, заменив Игоря Сорина. Его первым хитом в составе коллектива стал «Тополиный пух». В 2013 году музыкант объявил о начале сольной карьеры, за время которой снял шесть клипов.