Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017: в столице продолжается поклонение святыне.

Православные верующие всей страны продолжают стекаться к храму Христа Спасителя в Москве, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца. Как писал TopNews, святыня пробудет в российской столице до 12 июля 2017 года, после чего будет перевезена в Санкт-Петербург. Доступ к ней открыт ежедневно с 8 утра до 21:00.

По информации, опубликованной на официальном сайте принесения святыни на 11 утра 1 июля 2017 года, вход в очередь находится на Фрунзенской набережной в районе Пушкинского (Андреевского) пешеходного моста. Ближайшая станция метро — "Фрунзенская", на выходе со станции следует ужшкммт повернуть направо и перейти по подземному переходу на другую сторону Комсомольского проспекта.

Организаторы отмечают, что расчетное время нахождения в очереди составляет примерно 8 часов. Такая оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от количества верующих.

Всего поклониться святыне успели 1 280 300 человек. При этом накануне, в пятницу, мощам Николая Чудотворца поклонились 29900 человек.

В связи с ухудшением погодных условий и поступившим штормовым предупреждением ГУ МЧС России по Москве, к очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве отправлены комплексы МКОН и МКИОН. В их задачу входит предупреждение паломников о надвигающемся шторме. Они порекомендуют верующим покинуть открытую площадку и перейти в безопасные капитальные строения.

По пути следования паломников на Фрунзенской и Пречистенской набережной также дежурят 3 единицы пожарно-спасательной техники и около 20 сотрудников столичного МЧС.

Кроме того, для укрытия паломников от непогоды откроют нижний храм Христа Спасителя.