Новокузнецк, день города 2017: программа праздничных мероприятий представлена в материале TopNews.

1 июля 2017 года город Новокузнецк отпразднует свое 399-летие. В честь Дня города подготовлена программа мероприятий с салютом, концертами и многими другими развлечениями.

Основные празднования по случаю торжества будут проходить 1 июля 2017 года. Местные жители смогут увидеть мастер-классы, выставки, выступления профессиональных артистов и грандиозный салют, который завершит праздничную программу.

День города Новокузнецк 2017 программа мероприятий на 1 июля:

11:00 – 14:00, сад Алюминщиков – открытие летней эстрады после реконструкции, праздничный концерт.

15:00, Арт-сквер – оздоровительная гимнастика на траве вместе ужшкммт с известным спортсменом-инструктором, автором системы упражнений для оздоровления Владимиром Ефремовым. Возьмите с собой коврик для занятий!

17:00 – 22:00, сад Алюминщиков – рок-фестиваль: выступление коллективов города, огненное шоу.

18:00, площадь Маяковского – открытие памятника Владимиру Маяковскому после реставрации.

18:00 – 20:00, Арт-сквер – танцевальный флешмоб "Танцуй, Новокузнецк!". В программе – мастер-классы, концерт и яркий флеш-моб с участие порядка 150 горожан.

19:00 – 22:00, площадка для экстремальных видов спорта "Sikret Spot", (Металлургов, 20) – фестиваль музыки атмосферных явлений.

20:00, кинотеатр "Октябрь" — бесплатный вечерний сеанс фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

22:00, Привокзальная площадь – торжественное открытие надписи "Я знаю город будет!..", размещенной на крышах жилых домов проспектов Курако, Металлургов и Бардина. В мероприятии примут участие группа "Левый берег", студия огненных событий "Fenrir" и творческие коллективы города.

День города Новокузнецк

12.00-18.00, проезжая часть улицы Кирова от Левого берега до кольца Дома быта – работа интерактивных, концертно-развлекательных площадок, ярмарок-продаж, выставкок, бизнес-площадок, зон фуд-кортов.

11:30, улица Кирова — праздничное шествие "Юбилейный актив" начнется от магазина "Орбита" в сторону площади у здания городской администрации (улица Кирова, 71).

11:00 – 16:00, WorkOut-площадка (ул. Тольятти) — городской финал "Дня WorkOut".

12:00, Арт-сквер — III Городской фестиваль кузнечного мастерства "Город кузнецов". Горожан ждут изготовление кованного арт-объекта в подарок городу, выступление фольклорных ансамблей, историческая реконструкция боя на мечах и кулаках, метание молота.

12:00, площадка у Новокузнецкого художественного музея – Фестиваль уличного искусства "Музейный квартал". Передвижные выставки, игротека под открытым небом, мастер-классы, парад воздушных шаров. Фестиваль свободного творчества "Лучшая молодежь – лучшему городу".

12:00, сквер имени Выпова (возле стелы "Дружба народов") – соревнования по лазертагу. (лазерный пейнтбол)

12:00, Площадь общественных мероприятий – гастрольное представление строительных машин JCB.

12:00, сквер имени Ермакова — Большой новокузнецкий фестиваль красок и музыки "MEGAHOLI".

12:00, Площадка у библиотеки имени Гоголя — ЭКОфестиваль "Город-сад". В программе — мастер-классы, работа детской площадки, акция "ECOбиблиотека", ECOhouse "Молодильное яблочко".

12:00, площадь у гостиницы "Новокузнецкая" — семейный фестиваль.

13:00, сквер имени Ермакова — установление рекорда Новокузнецка по одномоментному поцелую. Также здесь будут проводиться различные конкурсы, розыгрыши и дегустация напитков.

13:00 – 17:00, сцена новокузнецкого планетария — открытая студия "Апекс — Радио": конкурсы, призы, подарки, музыкальная программа.

14:00, площадка Дома творческих Союзов — программа "Кузнецкий проспект". Горожан ждет красочная выставка-ярмарка, мастер-классы, фотосушка, а также совместное создание скульптуры "Скрипачка" и "Художник" на основе тонких металлических каркасов из пластиковых бутылок.

15:00, малая арена Центрального районе – мастер-класс заслуженного мастера спорта России, двукратного обладателя "Везины Трофи", чемпиона мира, голкипера клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Сергея Бобровского.

16:00, территория музея-заповедника "Кузнецкая крепость" — традиционный легкоатлетический забег "Кузнецкая крепость-1618". Чтобы принять в нем участие, необходимо иметь медицинский доступ.

16:00, Губернаторский джаз-клуб "Геликон" — бесплатный праздничный джазовый концерт с участием Ольги Юшковой, оркестра "Новый Кузнецкий биг-бенд", ансамблей "Кузнецкий диксиленд" и "Глэм Джаз квартет".

19:00, площадь общественных мероприятий Центрального района — вечерний праздничный концерт с участием кавер-групп "С ног на голову" и "Тревойс", а также рок-группы "Левый берег", вокальной группы "NEW AGE", дуэта "Премия", артистов вокальных студий города.

Концерт группы "Земляне".

00:00, площадь общественных мероприятий Центрального района — праздничный фейерверк.

12.00, территория музея-заповедника "Кузнецкая крепость" — Военно-исторический фестиваль "Кузнецкий фронтир". Здесь будут представлены археологическая площадка, площадка средневековья, площадка быта русских солдат времен Наполеоновских войн, площадка студии танца "Эхо времен", русской культуры и казачьих спортивных состязаний.