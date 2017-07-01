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В ФСБ рассказали, как пограничники РФ попали на территорию Украины (ФОТО)

Опубликовано 01.07.17 11:04 В ФСБ рассказали, как пограничники РФ попали на территорию Украины (ФОТО)

Силовики заявили, что занимаются решением вопроса возвращения российских военнослужащих.

Сотрудники ФСБ объяснили, как пограничники РФ оказались на территории Украины в ночь на 30 июня. По словам силовиков, на территории российско-украинской границе проводились учения, в ходе которых два сотрудника пограничного управления по Крыму сбились с маршрута и, как следствие, вышли на территорию соседнего государства.

Фото: Facebook

"В ночь с 29 на 30 июня 2017 года в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута ужшкммт и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В ФСБ подчеркнули, что вопрос возвращения российских пограничников решается "с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины". Силовики выразили надежду, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию РФ".

Как писал TopNews, инцидент произошел в районе города Армянск. Два российских пограничника заблудились и были задержаны украинскими военными. В итоге суд Украины арестовал российских военнослужащих на 15 суток.
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