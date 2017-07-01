Один из репортеров случайно толкнул диван, в результате чего стоявшая на столе возле президента лампа чуть было не упала на него.

Курьезный инцидент произошел в Белом доме США, где журналисты готовились к официальной съемке рукопожатия президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Овальном кабинете: репортеры дважды чуть было не опрокинули стоящую на журнальном столике возле лидера США лампу. Произошедшее вызвало раздражение Трампа.

"Easy fellas"

President Trump to press in Oval Office as lamp gets knocked over: "You guys are getting worse" https://t.co/TBSMD8pkgm — NBC News (@NBCNews) 30 июня 2017 г.

По словам входящих в президентский пул журналистов, на мероприятии присутствовало довольно много их коллег из Южной Кореи. Их сотрудники Секретной службы ужшкммт попросили "прекратить бегать", а когда репортеры готовились к съемке, один из них случайно толкнул диван, и в результате стоявшая на столе около американского президента лампа едва не упала на него. Через несколько мгновений осветительный прибор чуть не уронили во второй раз.

"Полегче, ребята, полегче! Вы становитесь все хуже. Давайте еще стол опрокиньте", - отметил Трамп. Его слова приводит ТАСС.