Сегодня, 1 июля, также отмечается День сотрудника отдела налоговых преступлений и День Достоевского.

Какой праздник сегодня, 1 июля 2017: День сотрудника отдела налоговых преступлений

Традиционно 1 июля в России отмечается День сотрудника отдела налоговых преступлений. В торжествах участвуют главы отдела налоговых преступлений, а также их подчиненные и вспомогательный персонал. Присоединяются к мероприятиям студенты и преподаватели профильных ВУЗов.

Целью праздника служит повышение престижа профессии сотрудника отдела налоговых преступлений.

Сегодня руководители подразделений направляют благодарственные письма ужшкммт подчиненным, отмечают лучших сотрудников и награждают их почетными грамотами, дипломами, присваивают им звания и должности. Также в День сотрудника отдела налоговых преступлений проходят семинары, лекции, конференции, в СМИ публикуются приуроченные к событию материалы о борцах с экономическими преступлениями.

День Достоевского

Ежегодно в первую субботу июля в России отмечается День Достоевского. В текущем году дата выпадает на 1 июля.

Федор Михайлович Достоевский – один из самых известных отечественных писателей XIX века. Впервые торжества в его честь прошли в Санкт-Петербурге в 2010 году. Организаторами праздника стали поклонники творчества русского классика, а дата была выбрана благодаря первым словам из его знаменитого романа "Преступление и наказание".

Какой церковный праздник сегодня, 01.06.2017: Ярилин день (Макушка лета)

Также 1 июля 2017 года в народе отмечают Ярилин день. Эта дата посвящена славянскому богу солнца. Также сегодняшнюю дату называли "макушкой лета", ведь 1 июля приходится на самую жаркую пору сезона.

Ярилин день возник еще в дохристианской Руси. Традиционно Ярилу связывали с солнцем, теплом, плодородием, мужской силой и войной.

1 июля считается мистическим днем, когда Солнце приостанавливает свой ход по небосводу для того, чтобы как следует прогреть землю, на которой открываются "окна", через которые виден другой конец света или потусторонние миры. В этот день можно увидеть человека, от которого давно нет вестей, для чего в волосы нужно вплести березовые прутья и посмотреть сквозь косу, стоя на высоком берегу реки, на другой берег.

В этот день крестьяне косят и сушат траву, которой затем набивают матрасы. Также собираются травы, из которых готовят целебные чаи.

Люди купаются в утренней росе, которая, как считается, приобретает сегодня волшебную силу. Легко бьют детей и домашних животных вербовыми прутиками, желая им здоровья и хорошего роста. Устраиваются ярмарки, а также народные гуляния. С наступлением темноты зажигают огни, в поле выносят соломенное чучело, которое затем бросают в воду.

Согласно народным приметам, следующие за праздником семь дней будут жаркими. Если утренний туман стелется по низине, то ближайшие дни будут погожими. Много росы сулило хороший урожай просо.