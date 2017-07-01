Бой Поветкин - Руденко 1 июля 2017: трансляция онлайн будет доступна в Сети (ВИДЕО)

Подробности предстоящего боя Поветкин - Руденко 1 июля 2017, прогноз на поединок, ставки и коэффициенты букмекеров - читайте в анонсе TopNews.

В Государственном центральном концертном зале "Россия" в Москве 1 июля 2017 года пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (31-1-0, 23 KO) и 33-летним представителем Украины Андреем Руденко (31-2-0, 19 KO). Спортсмены будут бороться за интернациональные титулы WBA/WBO.

Обслуживать поединок предстоит российскому рефери Виктору Панину. Боковые арбитры: Фернандо Лагуна (Испания), Здравко Милошевич (Босния и Герцеговина) и Мануэль Оливер Паломо (Испания). Супервайзер: Игорь Мазуров.

В прямом эфире бой Поветкин - Руденко 1 июля 2017 покажет "Матч ТВ". На сайте канала можно будет следить за боем онлайн. Начало в 21:00 мск.

Поветкин - Руденко. Смотреть онлайн бой 1 июля 2017. ВИДЕО

Взвешивание

Перед поединком Александр Поветкин ужшкммт и Андрей Руденко прошли процедуру взвешивания. По ее итогам вес россиянина составил 103,3 кг, тогда как стрелка весов под украинским боксером показала 107,3 кг.

Поветки - Руденко, взвешивание ВИДЕО

Перед боем

Как писал TopNews, практически весь прошлый год Александр Поветкин не проводил боев: в этот период он вместе с другом и промоутером Андреем Рябинским занимался судебными разбирательствами. Напомним, что у Александра обнаружили следы уже запрещенного к тому моменту препарата мельдония, из-за чего Поветкин "заработал" длительный простой в своей карьере.

Тем не менее, недавно стало известно, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) и Всемирная боксёрская организация (WBO) оправдали обвинявшегося в употреблении допинга Поветкина и вернули его в свои рейтинги.

Поветкин - Руденко: открытая тренировка ВИДЕО

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают Поветкина однозначным фаворитом грядущего боя и принимают ставки на победу россиянина со средним коэффициентом 1,03, на ничью - 33, на успех украинца - 19.

Комментарии специалистов

Тренер российского супертяжеловеса Александра Поветкина Иван Кирпа рассказал о подготовке бойца ко встрече с Андреем Руденко.

"Подготовка, как и всегда, проходила в два основных этапа. Мы готовим спортсмена к среднегорью, чтобы он был готов выполнять плановые нагрузки, а последние пять дней перед боем – подводящий этап. Ведь можно заправить полный бак бензина, но спалить его в никуда. Элементарно – неправильным питанием: вдруг что-то несвежее попалось, спортсмен отравился. Или, например, спит плохо. Поэтому важно эти несколько дней пройти строго и аккуратно... Все работали ответственно, с полной самоотдачей – не было никаких шапкозакидательских настроений по поводу того, что Саша будет боксировать с 12 – 13-м номером рейтинга. Сейчас нет проходных боев, и этот легкой прогулкой не станет", - сказал он, добавив, что все в команде спортсмена прошли проверку на полиграфе.