Максакова пообещала пранкерам «с радостью» выступить в зоне АТО

Кроме этого, она похвасталась перед звонившими, что у нее подготовлена "прекрасная программа украинских песен".

Оперная певица Мария Максакова в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), которые представились сотрудниками Минкульта Украины, сказала, что для неё бы было настоящим подарком выступление перед солдатами ВСУ в зона АТО.

«С большой радостью! Я с большим удовольствием! Я давно сама хотела поехать в зону АТО. У меня же прекрасная программа украинских песен готовая. Я сама бы себе лучший подарок организовала ко дню рождения, если бы выступила перед ребятами, которые нас ужшкммт защищают», — сказала Максакова (цитата по RT).

При этом пранкеры поинтересовались, есть ли у Максаковой желание выставить свою кандидатуру от Украины на Евровидение.

«Я с удовольствием! Вы настолько мне помогли, вот настолько мне Украина помогла. И настолько я влюбляюсь в Украину. Я влюбилась в Украину так, что готова не то что на Евровидение — я на край света за Украину поеду», — подчеркнула она.

Также на вопрос пранкеров, не могла ли Максакова помочь составить черный список российских артистов, которым следует запретить въезд на территорию Незалежной, она незамедлительно заявила, что обязательно подумает об этом на досуге.