Путин и Меркель обсудили темы G20 по телефону

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Президент РФ Владимир Путин по инициативе германской стороны обсудил в ходе телевонных переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель основные темы повестки дня саммита G20. Об этом сообщает на сайте Кремля.

"В преддверии саммита «Группы двадцати» в Гамбурге (7–8 июля) лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума. Затронуты также проблематика Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества", - говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно о том, что ужшкммт на полях G20 состоится встреча Путина и Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже выразил надежду на то, что беседа лидеров внесёт ясность в отношения двух стран.

Отметим, что у Путина также состоялся телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили ключевые аспекты урегулирования кризиса в Сирии и предстоящие контакты.

Саммит «большой двадцатки» состоится в Гамбурге 7–8 июля. Ожидается, что на полях саммита пройдет первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.