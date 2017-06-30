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Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и выдвинула свои условия

Опубликовано 30.06.17 18:00 Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и выдвинула свои условия

В Совете Европы проанализируют последствия решения России не платить взнос.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Ягландом Турбьёрном, в котором сообщил о решении страны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год, сообщается на сайте российского МИДа.

Как говорится в сообщении, 30 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом. Лавров поставил генсека перед фактом, что Россия решила приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 г. до "безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации ужшкммт в Парламентской ассамблее Совета Европы".

Кроме того, стороны обсудили другие актуальные вопросы участия РФ в деятельности СЕ, в том числе ход ратификации Конвенции по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.

Теперь решение российской стороны не платить взнос в Совет Европы в 2017 году до восстановления полномочий национальной делегации будет рассмотрено на заседании уставного органа — комитета министров иностранных дел (КМСЕ) на следующей неделе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ  Дэниел Хольтген.

Делегация России в 2014 году была лишена в ПАСЕ основных полномочий за ситуацию вокруг Крыма и Украины и поэтому отказалась принимать участие в сессиях Ассамблеи.
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