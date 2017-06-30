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Суд в Стокгольме постановил взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпорома" $1,7 млрд

Опубликовано 30.06.17 17:38 Суд в Стокгольме постановил взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпорома" $1,7 млрд

Однако "Газпром" обжалует промежуточное решение арбитража Стокгольма по "Нафтогазу".

В соответствии с промежуточным решением Стокгольмского арбитража с компании «Нафтогаз Украины» в пользу «Газпрома» должно быть взыскано свыше $1,7 млрд. Об этом в пятницу заявил  глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, сумму эту в «Газпроме» считают «недостаточной» и намерены оспаривать.

«Газпром» принял решение обжаловать промежуточное решение в апелляционном суде Швеции, пояснил Миллер, слова которого приводит РБК.

Миллер напомнил, что в 1998 г. Россия и Украина заключили соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Основываясь на этом соглашении, "Газпром" принял решение направить уведомление ужшкммт в кабинет министров Украины об устранении нарушений, которые вы перечислили в своем вопросе. Если эти нарушения не будут устранены... то "Газпром" обратится в международный арбитраж так, как это предусмотрено действующим соглашением», - цитирует его газета "Ведомости".

31 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» объявил, что Стокгольмский арбитраж постановил отменить требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контракту о поставке газа на Украину, отказав «Газпрому» в требовании взыскать с украинской компании $34,5 млрд. В «Газпроме» решение арбитража назвали промежуточным, отметив, что оно является «промежуточной стадией арбитражного процесса», разрешает лишь принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.
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