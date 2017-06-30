Госдума определилась с текстом присяги для вступления в гражданство РФ

В Госдуме рассказали, когда будет окончательно принят текст присяги для вступления в российское гражданство.

Профильная рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера палаты Вячеслава Володина выбрала текст присяги для вступления в гражданство РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.

По его словам, текст, который решено было взять за основу — слова Павла Крашенинникова (глава комитета по госстроительству и законодательству) с доработками экспертов.

Он звучит следующим образом: "Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая ужшкммт гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".

По словам депутат, этот текст является «консенсусным» и будет на следующей неделе внесен лидерами всех фракций и думским руководством как поправка ко второму чтению в законопроект о лишении иностранцев российского гражданства за терроризм.

«Уже на следующей неделе, думаю, он будет принят», — сказал зампред думского комитета, слова которого приводит РБК.

Емельянов также сообщил, что в законе будет прописана и процедура принятия этой присяги при получении российского паспорта иностранцем.