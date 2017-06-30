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Лавров ответил на обвинения Запада и США анекдотом про Чапаева

Опубликовано 30.06.17 15:52 Лавров ответил на обвинения Запада и США анекдотом про Чапаева

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих иностранных коллег верить не заявлениям, а фактам, подтверждающим эти заявления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на "Примаковских чтениях". В своей речи он сравнил нападки со стороны США и европейских стран с анекдотом про легендарного командира дивизии Василия Чапаева.

"Помните [анекдот], как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло, [играли в карты] и когда стали говорить у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня 21". Чапаев говорит: "Покажи". В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича поперла карта..." - цитирует Лаврова ТАСС.

По словам министра, нечто похожее происходит ужшкммт и обвинениями в адрес России (в хакерских атаках, вмешательстве в избирательную кампанию США и др.) — западные страны пользуются максимой, что "в приличном обществе принято верить на слово".

" Тот же самый президент США Рональд Рейган сказал такую фразу — "доверяй, но проверяй". Поэтому мы будем доверять только фактам, а не верить на слово", — резюмировал Лавров, слова которого приводит Лайф.
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