С 1 июля 2017 в России вырастет плата на услуги ЖКХ

Как изменятся тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года в России, какие услуги подорожают, читайте в материале Topnews.

C 1 июля 2017 России вырастут коммунальные платежи: как изменятся тарифы на услуги ЖКХ?

Уже с 1 июля 2017 года в России произойдет ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. Согласно распоряжению правительства среднее изменение размера платы граждан со второго полугодия по всей стране предусмотрено в размере 4%.

Исключение составляет лишь Крым, где пока изменение тарифов на теплоэнергию, газ, электроэнергию, воду и стоки происходит от одного ужшкммт до трех раз в год, а рост коммунальных тарифов ограничен 15% единоразово.



Как пишет РБК-Недвижимость, наибольшее увеличение средних индексов роста коммунальных платежей с 1 июля ждет Москву — на 7%; Санкт-Петербург, Якутию и Камчатку — на 6%.

Выше, чем в большинстве других областей, вырастут тарифы в Кемеровской области — на 5,9%, Тюменской области — на 5,4%, Приморском крае — на 5%, в Иркутской и Свердловской областях также на 5%. Средний индекс в Московской области увеличится на 4%, в Ленинградской — на 3,8%.

Минимальные значения средних индексов утверждены в Северной Осетии — Алании (2,5%), Алтайском крае (3,2%), Дагестане и Кабардино-Балкарии (по 3,3%).

Как проверить правильность начисления оплаты за услуги ЖКХ?

Как пишет РИА Новости, проверить правильность начислений несложно: стоимость коммунальных услуг за июль 2017 года нужно разделить на стоимость услуг за декабрь 2016-го (при условии сохранения объемов потребления) и умножить на 100%. Фактически показатель роста платежа не должен превышать предельный индекс.

Как сообщили изданию в Федеральной антимонопольной службе, нарушений порядка утверждения предельных индексов и порядка согласования превышения индекса по региону более чем на величину предельно допустимого отклонения в первом полугодии 2017 года не выявлено. Информация по изменению размера платы граждан за коммунальные услуги будет доступна только после 5 августа.

Что еще изменится в сфере ЖКХ в России с 1 июля 2017

Также с 1 июля 2017 в России заработает новая система расчета потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. По новым правилам оплачивать превышение нормативов будут обязаны не жильцы, а управляющие компании.

В регионах новые нормативы должны будут устанавливаться так называемым расчетным методом — когда берется конкретный дом и подсчитывается все, что он расходует. Управляющая компания не сможет распределять между жильцами дома превышение нормативов потребления тепла, воды и электричества. Кроме того, Минстрой предлагает исключить водоотведение из общедомовых расходов.