 
TOP 10

1 СМИ: экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев болел СПИДом (ВИДЕО)

2 На Москву надвигается "ветхозаветная" гроза и "ураган века" (ФОТО, ВИДЕО)

3 Ученые: комета Энке грозит уничтожить жизнь на Земле в 2022 году

4 Бывший дизайнер Apple показал ФОТО прототипов iPhone

5 СМИ сообщили о погибшем во время урагана в Москве (ВИДЕО)

6 В Харькове тусовщицы разбились насмерть в ДТП в прямом эфире в соцсети (ВИДЕО)

7 NASA показало на ВИДЕО, как разрушался Челябинский метеорит

8 В Чили медики смотрели футбол во время операции (ВИДЕО)

9 Федора Емельяненко обвинили в употреблении допинга

10 Сеть взорвало ВИДЕО погони в стиле GTA в американском штате Индиана

Новости наших партнеров

В Чили медики смотрели футбол во время операции (ВИДЕО)

Опубликовано 30.06.17 13:56 В Чили медики смотрели футбол во время операции (ВИДЕО)

В отношении врачей проводится проверка.

В Клиническом госпитале при университете Чили проводится проверка в отношении бригады медиков, смотревших матч между сборными своей страны и Португалии на Кубке конфедераций 2017 прямо во время хирургической операции.

"Приняты все необходимые административные меры в связи с этим случаем, начато предварительное расследование", — сказано в сообщении госпиталя.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котром запечатлено, как врачи следят за ужшкммт серией пенальти прямо во время операции, а затем радуются успеху команды.

Руководство больницы отметило, что категорически осуждает подобное поведение сотрудников, как и сам факт наличия включенного телевизора в операционной. При этом подчеркивается, что в итоге операция прошла успешно, а состояние пациента оценивается как удовлетворительное, пишет РИА Новости со ссылкой на местные источники.

Как писал TopNews, в минувшую среду сборная Португалии на "Казань Арене" проиграла команде Чили по пенальти со счетом 0:3. Основное время закончилось нулевой ничьей.
Другие материалы по этой теме

Медики на три месяца отстранили Емельяненко после поражения от Митриона

СМИ: экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева спасают врачи

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга