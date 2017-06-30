В Чили медики смотрели футбол во время операции (ВИДЕО)

В отношении врачей проводится проверка.

В Клиническом госпитале при университете Чили проводится проверка в отношении бригады медиков, смотревших матч между сборными своей страны и Португалии на Кубке конфедераций 2017 прямо во время хирургической операции.

"Приняты все необходимые административные меры в связи с этим случаем, начато предварительное расследование", — сказано в сообщении госпиталя.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котром запечатлено, как врачи следят за ужшкммт серией пенальти прямо во время операции, а затем радуются успеху команды.

Руководство больницы отметило, что категорически осуждает подобное поведение сотрудников, как и сам факт наличия включенного телевизора в операционной. При этом подчеркивается, что в итоге операция прошла успешно, а состояние пациента оценивается как удовлетворительное, пишет РИА Новости со ссылкой на местные источники.

Как писал TopNews, в минувшую среду сборная Португалии на "Казань Арене" проиграла команде Чили по пенальти со счетом 0:3. Основное время закончилось нулевой ничьей.