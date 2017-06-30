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Крупнейший украинский сайт "Корреспондент" не работает третьи сутки: СМИ попытались узнать почему

Опубликовано 30.06.17 13:34 Крупнейший украинский сайт "Корреспондент" не работает третьи сутки: СМИ попытались узнать почему

Владельцем холдинга UMH Group является опальный олигарх Сергей Курченко, сбежавший из Украины в 2014 году.

Интернет-сайт крупнейшего украинского издания – газеты "Корреспондент", входящей в состав медиа-холдинга UMH group,  уже третьи сутки недоступен для пользователей. Также не работает основной сайт UMH Group и сайт издания Football.ua.

По мнению ряда источников, это может быть следствием рейдерского захвата, выполненного в день проведения вирусной атаки для отвлечения внимания общественности.

Экспертов смущает не только тот факт, что за три дня ужшкммт можно было восстановить хотя бы частичную работоспособность ресурса, но и отсутствие какой-либо информации о ситуации, кроме сухого ответа про "технические проблемы", тогда как падение флагмана украинской журналистики должно было спровоцировать бурную реакцию и обратную связь с читателями.

Как пишет Hyser.com.ua, в редакции "Корреспондента" не отвечают на звонки, а в печатной  редакции UMH Group им рассказали, что сайт якобы кибер-атаке, без уточнения подробностей.

Кроме того, появились сведения, согласно которым Генпрокуратура Украины составила письменное сообщение о подозрении бизнесмену и владельцу медиахолдинга UMH Сергею Курченко и направила его по месту его регистрации в Чугуев Харьковской области.

Бизнесмен, в частности, подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организацией, с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также участии в этих преступлениях в период с января 2010 года по февраль 2014 года.
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