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YouTube шокирован ВИДЕО гибели в ДТП харьковских тусовщиц в прямом эфире

Опубликовано 30.06.17 13:26 YouTube шокирован ВИДЕО гибели в ДТП харьковских тусовщиц в прямом эфире

В Киеве пьяные тусовщицы 16 и 24 лет насмерть разбились в ДТП на шикарном авто в прямом эфире в соцсети. Видео выложено на Ютубе.

Страшное ДТП произошло в ночь на 29 июня на Украине. За рулем BMW находилась 24-летняя девушка, рядом с ней сидела 16-летняя сестра, которая и вела трансляцию в Instagram, передает телеканал "360".

Они выпивали, смеялись, шутили и призывали подписчиков присоединяться. Под веселую музыку они тронулись с места, набрали скорость, машина вылетела с дороги и врезалась в опору электросети, после чего ее отбросило в дерево.

Младшая сестра скончалась на месте, старшая — по пути в больницу.

Харьковская полиция уточняет, что авария произошла 29 июня в 3:30 на проспекте Независимости в городе Изюме. За ужшкммт рулем была 24-летняя девушка.

Следователями составлены все соответствующие документы для дальнейшего проведения необходимых экспертиз и установления причин ДТП. Следственные действия продолжаются. Автомобиль помещен на площадку для хранения изъятого транспорта Изюмского отдела полиции.

YouTube ВИДЕО: тусовщицы на Украине насмерть разбились в ДТП прямом эфире
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