Названы победители 39-го Московского международного кинофестиваля.

Церемония закрытия Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотого Святого Георгия" прошла в четверг в московском театре "Россия". Гран-при получил китайский фильм "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо, сообщает РИА Новости.

«Хохлатый ибис» рассказывает историю пекинского репортера Винса Кана, который возвращается в родной город, чтобы снять сюжет о редкой птице. В ленте поднимается проблема экологии в современном Китае.

«Серебряный Святой Георгий» за режиссуру присудили турецкому режиссеру Фикрету Рейхану за картину «Желтая жара» о семье нелегальных иммигрантов, отмечает Лента.ру.

Спецприза жюри удостоился российский фильм «Мешок без ужшкммт дна» Рустама Хамдамова. Главные роли в картине исполнили Светлана Немоляева, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков и Елена Морозова.

Жюри ММКФ-2017 возглавил финский режиссер Йорн Йохан.

В шорт-лист вошли девять фильмов, общий призовой фонд составил 100 миллионов рублей. Гран-при и 50 миллионов рублей получила Анна Меликян за фильм "Про любовь". Премию режиссеру вручили Михалков и заммэра Москвы Леонид Печатников. Второе место и 30 миллионов рублей достались картине Андрея Зайцева "14+", третье место заняла дилогия Романа Прыгунова "Духless".



