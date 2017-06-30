 
TOP 10

1 СМИ: экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев болел СПИДом (ВИДЕО)

2 На Москву надвигается "ветхозаветная" гроза и "ураган века" (ФОТО, ВИДЕО)

3 Ученые: комета Энке грозит уничтожить жизнь на Земле в 2022 году

4 Бывший дизайнер Apple показал ФОТО прототипов iPhone

5 В Харькове тусовщицы разбились насмерть в ДТП в прямом эфире в соцсети (ВИДЕО)

6 СМИ: в СКР брали взятки элитными щенками

7 NASA показало на ВИДЕО, как разрушался Челябинский метеорит

8 В Чили медики смотрели футбол во время операции (ВИДЕО)

9 Федора Емельяненко обвинили в употреблении допинга

10 Сеть взорвало ВИДЕО погони в стиле GTA в американском штате Индиана

Новости наших партнеров

Китайский документальный фильм «Хохлатый ибис» стал победителем ММКФ

Опубликовано 30.06.17 12:56 Китайский документальный фильм «Хохлатый ибис» стал победителем ММКФ

Названы победители 39-го Московского международного кинофестиваля.

Церемония закрытия Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотого Святого Георгия" прошла в четверг в московском театре "Россия". Гран-при получил китайский фильм "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо, сообщает РИА Новости.

«Хохлатый ибис» рассказывает историю пекинского репортера Винса Кана, который возвращается в родной город, чтобы снять сюжет о редкой птице. В ленте поднимается проблема экологии в современном Китае.

«Серебряный Святой Георгий» за режиссуру присудили турецкому режиссеру Фикрету Рейхану за картину «Желтая жара» о семье нелегальных иммигрантов, отмечает Лента.ру.

Спецприза жюри удостоился российский фильм «Мешок без ужшкммт дна» Рустама Хамдамова. Главные роли в картине исполнили Светлана Немоляева, Кирилл Плетнев, Сергей Колтаков и Елена Морозова.

Жюри ММКФ-2017 возглавил финский режиссер Йорн Йохан.

В шорт-лист вошли девять фильмов, общий призовой фонд составил 100 миллионов рублей. Гран-при и 50 миллионов рублей получила Анна Меликян за фильм "Про любовь". Премию режиссеру вручили Михалков и заммэра Москвы Леонид Печатников. Второе место и 30 миллионов рублей достались картине Андрея Зайцева "14+", третье место заняла дилогия Романа Прыгунова "Духless".

 
Другие материалы по этой теме

Лауреат ММКФ режиссер Максим Шавкин утонул в Петербурге

Названы победители ММКФ

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга