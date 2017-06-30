 
TOP 10

1 СМИ: экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев болел СПИДом (ВИДЕО)

2 Ученые: комета Энке грозит уничтожить жизнь на Земле в 2022 году

3 Бывший дизайнер Apple показал ФОТО прототипов iPhone

4 Эксперты озвучили курсы валют до конца 2017 года

5 Присяжные признали виновными всех фигурантов дела об убийстве Немцова

6 СМИ: в СКР брали взятки элитными щенками

7 NASA показало на ВИДЕО, как разрушался Челябинский метеорит

8 Федора Емельяненко обвинили в употреблении допинга

9 Сеть взорвало ВИДЕО погони в стиле GTA в американском штате Индиана

10 Секс-рабыня ИГИЛ рассказала, как террористы заставили ее съесть собственного сына (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В ответ на запрет на мат в семье в России предложили ввести штрафы за супружескую измену

Опубликовано 30.06.17 12:25 В ответ на запрет на мат в семье в России предложили ввести штрафы за супружескую измену

Автор законопроекта о легализации магов предложил Госдему запретить измены мужей и заключать виновных под домашний арест.

Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил законопроект, запрещающий супружескую неверность. Изменщиков, пойманных с любовницей, он предлагает сажать под домашний арест или привлекать к исправительным работам, пишет Лайф.

По мнению депутата, эта инициатива может стать дополнением к законопроекту о штрафах за нецензурную брань в семьях.  Меру пресечения для неверных мужей, по мнению депутата, должен назначать суд, а тяжесть наказания должна избираться исходя ужшкммт из тяжести вины любителя сходить налево.

Интересно, что инициатива Петрова направлена именно против неверных мужей и не предусматривает никакой ответственности в том случае, если на измену решится жена. Он объяснил это просто: "Я женщинам верю".

Как резюмировал Петров, теперь россияне будут жить не только без мата, но и без измен.

Ранее Владимир Петров отметился законопроектом, согласно которому в России должны быть легализованы маги и колдуны. Согласно документу, каждый желающий попробовать себя в сфере колдовства будет обязан получить лицензию на ведение «оккультно-магической деятельности», напоминает URA.ru.
Другие материалы по этой теме

Туристов из России в отелях Турции стали штрафовать за несъеденную еду

Депутаты предложили сажать россиян на 15 суток за мат в семье

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга