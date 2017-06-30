В ответ на запрет на мат в семье в России предложили ввести штрафы за супружескую измену

Автор законопроекта о легализации магов предложил Госдему запретить измены мужей и заключать виновных под домашний арест.

Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил законопроект, запрещающий супружескую неверность. Изменщиков, пойманных с любовницей, он предлагает сажать под домашний арест или привлекать к исправительным работам, пишет Лайф.

По мнению депутата, эта инициатива может стать дополнением к законопроекту о штрафах за нецензурную брань в семьях. Меру пресечения для неверных мужей, по мнению депутата, должен назначать суд, а тяжесть наказания должна избираться исходя ужшкммт из тяжести вины любителя сходить налево.

Интересно, что инициатива Петрова направлена именно против неверных мужей и не предусматривает никакой ответственности в том случае, если на измену решится жена. Он объяснил это просто: "Я женщинам верю".

Как резюмировал Петров, теперь россияне будут жить не только без мата, но и без измен.

Ранее Владимир Петров отметился законопроектом, согласно которому в России должны быть легализованы маги и колдуны. Согласно документу, каждый желающий попробовать себя в сфере колдовства будет обязан получить лицензию на ведение «оккультно-магической деятельности», напоминает URA.ru.