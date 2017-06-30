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СМИ: в СКР брали взятки элитными щенками

Опубликовано 30.06.17 11:24 СМИ: в СКР брали взятки элитными щенками

В уголовном деле генерала СКР Михаила Максименко появились новые эпизоды.

Как удалось узнать газете "КоммерсантЪ", в деле генерала СКР Михаила Максименко появились новые подробности. В частности, теперь он подозревается в том, что он брал взятки автомобилями и "щенками элитной породы". Ранее силовика обвинили в получении 500 тысяч евро от "вора в законе" Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. 

Защита полковника Максименко утверждает, что животных в деле их клиента нет, но от дальнейших комментариев правозащитники отказываются.

Как пишет издание со ужшкммт ссылкой на близкий к следствию источник, в ходе заседания Мосгорсуда сотрудник ФСБ рассказал, что в отношении Максименко, кроме упомянутой выше взятки в 500 тысяч евро, расследуется и другое дело. Речь идет о вымогательстве вознаграждения у бизнесмена Дмитрия Смычковского. По некоторым данным, в качестве взятки коммерсант передал полковнику подержанный Jeep Wrangler стоимостью 1,5 миллиона рублей, что подпадает под ч.6 ст.290 Уголовного кодекса России.

Кроме того, Максименко обвиняют в получении миллиона рублей от другого бизнесмена - Бадри Шенгелия. По версии следствия, генерал организовал взамен возбуждение уголовного дела в отношении полицейских из Санкт-Петербурга, изъявших у него дорогостоящие часы Hublot и не вернувшие их.

Как писал TopNews, полковник Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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