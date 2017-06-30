Секс-рабыня ИГИЛ рассказала, как террористы заставили ее съесть собственного сына (ВИДЕО)

По словам девушки-езидки, боевики приготовили в пищу ее годовалого ребенка.

Находившаяся в сексуальном плену у боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) девушка-езидка рассказала, что исламисты приготовили в пищу ее годовалого сына и скормили ей вместе с рисом в качестве гарнира. Перед этим пленницу три дня держали в подвале без еды и воды, а во время трапезы она даже не подозревала, что ей приготовили террористы.

О шокирующем ужшкммт случае стало известно после одного интервью рабыни, которой удалось вырваться из плена. Также молодая женщина рассказала в телеэфире, что стала свидетельницей того, как боевики до смерти насиловали маленьких девочек, делая это зачастую на глазах у их отцов, пишет Daily Mail.

Отметим, что в ИГИЛ особенно жестоко относятся к езидам, не являющимся арабами и, как правило, не исповедующим ислам. Террористы устраивают настоящий геноцид этого национального меньшинства в Ираке. Они убивают мужчин и обращают в рабство женщин и детей.