Президент США Трамп представил программу американского энергетического доминирования.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии Министерства энергетики заявил о том, что Украина попросила Вашингтон «предоставить ей миллионы и миллионы тонн угля» прямо сейчас. По словам главы Белого дома, он уже отдал соответствующее распоряжение, пишет РБК.

Президент США подчеркнул, что "есть много мест в мире, где нужны американские ресурсы, и Америка хочет продавать их по всему миру". В качестве примера он представил программу американского энергетического доминирования ужшкммт и заявил о планах не только обеспечивать США необходимыми энергоресурсами, но и помогать друзьям и союзникам.

Трамп объявил о намерении расширить поставки СПГ на азиатские рынки и угля на Украину, а также о намерении снять ограничения на предоставление американского кредитования для зарубежных угольных проектов, уточняет RSN.

Американский президент указал, что его администрация постарается найти новые пути для возрождения сектора атомной энергетики в США. Предполагается провести исследование, чтобы выяснить, как сделать атомную энергетику более конкурентоспособной и решить проблемы отходов.

Также было объявлено о новой программе нефтегазовых разработок на шельфе.