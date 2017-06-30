Федора Емельяненко обвинили в употреблении допинга

По словам бойца смешанных единоборств, англичанина Майкла Биспинга, недавние проигрыши Федора Емельяненко объясняются тем, что российский спортсмен прекратил принимать допинг для прохождения американских допинг-тестов. При этом он не сомневается в прежних достижениях Емельяненко.
По словам английского бойца, принимать стероиды было принято в японском промоушене Pride, которое продвигало Емельяненко с 2002 по 2006 год.
"В Японии хотели, чтобы участники принимали стероиды, это всячески поощрялось. В Америке они закончили ужшкммт этим заниматься, поскольку начали сдавать допинг-тесты. Это лишило их уверенности, а уверенность в своих силах — самое важное в нашем деле. Нужно верить в себя, а не зажмуриваться при каждом ударе. За долгий срок употребления эти ребята уверовали в собственную неуязвимость", – отметил Биспинг, добавив, что документальных доказательств принятия допинга Федором Емельяненко у него нет.
В свою очередь, бывший промоутер бойца смешанного стиля Федора Емельяненко назвал "полным бредом" обвинения в адрес россиянина.
"На мой взгляд, это полный бред. Я с Фёдором сотрудничал долгое время. При мне он не употреблял никаких запрещённых препаратов. Только витамины, молоко, творог — всё натуральное. Поэтому он и выглядит отлично — 40 лет, а полон сил", — заявил Финкельштейн журналистам RT.
Как писал TopNews, что в ночь на 25 июня Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в поединке Bellator.