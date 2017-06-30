Федора Емельяненко обвинили в употреблении допинга

Бывший промоутер россиянина назвал бредом заявления об употреблении допинга Федором Емельяненко.

По словам бойца смешанных единоборств, англичанина Майкла Биспинга, недавние проигрыши Федора Емельяненко объясняются тем, что российский спортсмен прекратил принимать допинг для прохождения американских допинг-тестов. При этом он не сомневается в прежних достижениях Емельяненко.

По словам английского бойца, принимать стероиды было принято в японском промоушене Pride, которое продвигало Емельяненко с 2002 по 2006 год.

"В Японии хотели, чтобы участники принимали стероиды, это всячески поощрялось. В Америке они закончили ужшкммт этим заниматься, поскольку начали сдавать допинг-тесты. Это лишило их уверенности, а уверенность в своих силах — самое важное в нашем деле. Нужно верить в себя, а не зажмуриваться при каждом ударе. За долгий срок употребления эти ребята уверовали в собственную неуязвимость", – отметил Биспинг, добавив, что документальных доказательств принятия допинга Федором Емельяненко у него нет.

В свою очередь, бывший промоутер бойца смешанного стиля Федора Емельяненко назвал "полным бредом" обвинения в адрес россиянина.

"На мой взгляд, это полный бред. Я с Фёдором сотрудничал долгое время. При мне он не употреблял никаких запрещённых препаратов. Только витамины, молоко, творог — всё натуральное. Поэтому он и выглядит отлично — 40 лет, а полон сил", — заявил Финкельштейн журналистам RT.

Как писал TopNews, что в ночь на 25 июня Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в поединке Bellator.