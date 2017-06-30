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Порошенко отказался разблокировать соцсеть «ВКонтакте» на Украине

Опубликовано 30.06.17 10:01 Порошенко отказался разблокировать соцсеть «ВКонтакте» на Украине

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что "ВКонтакте" - инструмент российских спецслужб.

Президент Украины Петр Порошенко отказался разблокировать российскую соцсеть «ВКонтакте». Об этом сообщается в ответе главы государства на петицию о разблокировке «ВКонтакте», опубликованном на его официальном сайте.

 «Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — резюмировал глава Украины. По его мнению, эта соцсеть «широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее ужшкммт граждан».

Он считает, что «украинские пользователи российских сетей попадают под контроль спецслужб РФ». Спецслужбы России в свою очередь «используют» граждан Украины «в собственных противоправных целях», в том числе для «организации каналов сбора информации о передвижении техники и личного состава Вооруженных сил Украины».
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