Присяжные признали виновными всех фигурантов дела об убийстве Немцова

Присяжные признали виновными всех пятерых подсудимых по эпизоду об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова.

Присяжные Московского окружного военного суда накануне вынесли обвинительный вердикт по делу о заказном убийстве в феврале 2015 года оппозиционера Бориса Немцова. Виновными признали всех пятерых подсудимых — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, пишет "Коммерсантъ".

При этом никто из них, по мнению присяжных, не заслуживает снисхождения. Это означает, что Дадаеву, которого следствие назвало непосредственным исполнителем преступления, грозит пожизненное заключение, остальным 20-25 лет. Сроки наказания всем обвиняемым огласят 4 июля.

Для того ужшкммт чтобы ответить на 26 поставленных перед ними вопросов, коллегии из 12 присяжных понадобилось три дня заседаний.

Защита подсудимых заявила о фальсификации вердикта присяжных. По мнению адвоката Марка Каверзина, после оглашения вердикта в него были внесены изменения, что является «грубейшим нарушением норм УПК, которая ведет к отмене вердикта». Защита намерена обратиться в ЕСПЧ в связи с многочисленными нарушениями в ходе рассмотрения дела.

Бориса Немцова убили поздно вечером 27 февраля 2015 года. По версии следствия, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был предоставить им укрытие после убийства, а Эскерханов отслеживал маршруты Немцова, напоминает "Дождь".

Между тем в настоящее время продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова. Он с ноября 2015 года находится в международном розыске, отмечает РИА Новости.

Мухудинов являлся водителем бывшего командира батальона внутренних войск МВД Руслана Геремеева, который исчез вскоре после убийства Бориса Немцова. Однако какую роль мог сыграть в этом преступлении Геремеев, следствие сможет установить только после ареста Мухудинова. Пока же офицер Геремеев не имеет процессуального статуса.

Как отметила в прениях сторон прокурор Мария Семененко, Следственный комитет продолжает поиск других организаторов и заказчика преступления.

Еще один фигурант дела Беслан Шаванов, по версии следствия, в вечер убийства следил за Немцовым и был в машине, которая забрала киллера с места преступления. Шаванов погиб при попытке задержать его в Грозном.