В честь 10-летия со дня выхода культового "яблочного" смартфона, дизайнер клавиатуры первого iPhone Кен Коциенда опубликовал в своем Twitter фотографию двух прототипов устройства. На гаджетах нет логотипов Apple, при этом они обрамлены широкой боковой рамкой.

По словам дизайнера, он использовал эти модели, когда работал над программным обеспечением для клавиатуры. Коциенд подчеркнул, что "айфоны" на ранних этапах назывались "Валлаби" — в честь одного из семейств кенгуру. Причин такого ужшкммт названия дизайнер не раскрыл.

Во второй публикации специалист рассказал, почему оставил у себя прототипы первого "айфона".

I kept those devices in my desk drawer for years. When I left Apple, returning this hardware was tough, like saying goodbye to old friends.