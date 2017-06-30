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В Крыму сотрудниками ФСБ задержан замминистра МВД и его сын

Опубликовано 30.06.17 09:28 В Крыму сотрудниками ФСБ задержан замминистра МВД и его сын

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего старшего помощника прокурора Республики Крым и директора детского лагеря.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего старшего помощника прокурора г. Симферополя Республики Крым Егора Иванцова и Александра Звонкова. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает СУ СКР РФ.

По версии следствия, в январе-феврале 2015 года Иванцов и директор детского загородного заведения оздоровления и отдыха «Кристалл» Звонков решили завладеть правами на здание общежития детского лагеря в Алуште. Сделать это они хотели, подделав документы и приватизировав ужшкммт его. На тот момент строение принадлежало Республике Крым.

Приватизация удалось. Иванцов стал владельцев здания. Муниципальному образованию городской округ Алушта причинен ущерб в размере не менее 6,2 млн рублей.

В настоящее время оба фигуранта арестованы.

По данным РЕН ТВ, по этому делу сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) также задержали отца Егора Иванцова — заместителя главы МВД республики Крым Андрея Иванцова. Были проведены обыски в доме и рабочем кабинете Андрея Иванцова.
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