Германия - Мексика: счет 4:1, обзор матча от 29.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

29 июня 2017 в рамках Кубка конфедерации сборная Германии разгромила сборную Мексики со счетом 4:1 и вышла в финал турнира, где встретится со сборной Чили.

Германия - Мексика: счёт 4:1 вывел немцев в финал Кубка коннфеддераций

29 июня в Сочи на стадионе "Фишт" состоялся второй полуфильный матч в рамках Кубка Конфедераций 2017 между сборными Германии и Мексики. Встреча завершилась разгромной победой немцев со счетом 4:1.

Теперь в финальном поединке Германия встретятся с командой Чили. А третье место разыграют между собой Португалия и Мексика. Встречи пройдут 2 июля.

Кубок конфедераций впервые в истории проходит в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

Обзор матча Кубка конфедераций 2017 Германия - Мексика

Спустя менее 10 минут ужшкммт с начала поединка немецкий полузащитник Леон Горецка оформил дубль. Так, на 7-й минуте игры Горецка в ходе контратаки отправил мяч с дальний нижний угол. Затем спустя две минуты он же, получив разрезную передачу, пробил мимо выскочившего из ворот Очоа.

Второй тайм оказался не менее жарким. На 60-й минуте встречи немецкий форвард Тимо Вернер забил третий мяч, увеличив преимущество своей команду. Однако на 89-й минуте игры мексиканцы сумели-таки распечатать ворота тер Штегена. Отличился Марко Фабиан, который невероятным ударом с дальней дистанции отправил мяч в верхний угол.

И все же точку в игре поставил в уже дополнительное время Юнес Амин, который ворвался в чужую штрафную и, пробив низом, поразил ворота мексиканского голкипера.

Отметим, что Леон Горецка установил рекорд Кубка конфедераций, оформив самый быстрый дубль в истории турнира. Кроме того, он с тремя забитыми мячами в активе возглавил список лучших бомбардиров Кубка конфедераций.

Германия - Мексика, счет 4:1. ВИДЕО голов

Кубок конфедераций 2017. 1/2 финала. Германия - Мексика - 4:1

Голы: 6' (1:0) Леон Горецка, 8' (2:0) Леон Горецка, 59' (3:0) Тимо Вернер, 89' (3:1) Марко Фабиан, 90+1' (4:1) Амин Юнес