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Чемпион на воркауту впал в кому после попытки устроиться в УФСИН

Опубликовано 29.06.17 20:25 Чемпион на воркауту впал в кому после попытки устроиться в УФСИН

На данный момент следствие выполняет необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

20-летний Влад Елфимов впал в кому после попытки устроиться в УФСИН в Тюмени. Как сообщили паблику MASH родственники Елфимова, ему пришлось встать в спарринг с бойцами спецотряда УФСИН по региону. В результате он получивший серьезную травму головы и впал в кому. Бой состоялся 5 мая.

В настоящий момент СКР по региону возбудил уголовное дел по части 1 статьи 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту избиение соискаталя на должность в спецназе ФСИН, который ужшкммт после боя при устройстве на работу впал в кому. По данной статье предполагается штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы или ограничение свободы.

Между тем порталу "Ура.Ру" стало известно, что потерпевший вышел из комы, миновал вегетативное состояние и сейчас находится в "состояние минимального сознания" и в целом наблюдается "положительная динамика". Сестра молодого человека рассказала, что брат был спортсменом и выполнить обязательные условия при попытке устроиться в ведомство было для него очень простым заданием.

Она также рассказала, что изначально в УФСИН ей сообщили, что парень пошел в душ поскользнулся, упал и ударился головой. Позднее выяснилось, что парень получил травму во время спарринга сразу с несколькими опытными бойцами. Причем "скорая" была вызвана лишь спустя пару часов, так как сотрубники УФСИН надеялись сами привести его в сознание.

На данный момент следствие выполняет необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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