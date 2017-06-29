Германия - Мексика: прогноз на матч 29 июня 2017, онлайн трансляция, где смотреть полуфинал (ВИДЕО)

29 июня в Сочи состоится второй полуфинал Кубка конфедерации-2017 между командами Германии и Мексики. Подробности предстоящего матча, ставки букмекеров, история встреч - все это читайте в обзоре Topnews.

29 июня в Сочи на стадионе "Фишт" состоится второй полуфинальный матч Кубка Конфедераций, в котором встретятся сборные Германия и Мексика. Начало игры в 21:00 мск.

Прямую трансляцию матча Германия - Мексика 29 июня 2017 покажет "Первый канал", а на его сайте можно будет следить за противостоянием онлайн. Начало в 20:50 мск.

Германия - Мексика 29 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

Германия - Мексика 29 июня 2017. Перед матчем

Германия на групповой стадии набрала семь очков, обыграв со счетом 3:2 Австралию, сыграла вничью 1:1 с Чили и победила со счетом 3:1 в ужшкммт матче с Камеруном.

Тем временем Мексика сыграла вничью 2:2 с Португалией и дважды побеждала с одинаковым счетом 2:1 – Новую Зеландию и Россию. Причем обе победы были волевыми.

Отметим, что в силу того, что сборные регулярно добиваются высот на своих континентальных соревнованиях, на мировых первенствах они пересекались неоднократно.

«Сыграть против чемпиона мира – редкая возможность. Мы постараемся приспособиться к манере их игры, но это будет сложно, потому что они обладают отличными техническими и физическими возможностями. Йоахим Лев использует гибкую тактическую схему и команда меняется прямо по ходу игры. Мы сталкиваемся с серьезнейшей командой, постараемся за счет нашей обороны нейтрализовать их мощную атакующую игру», - заявил накануне матча главный тренер команды Хуан Карлос Осорио.

Что касается ответной реакции тренера сборной Германии, Йоахима Лёва, то он совершено не скидывает со счетов мексиканцев, называя их серьезным соперником.

«Мы вышли на сильного соперника. Мексиканцы сильны, уверены в себе, хорошо подготовлены и физически, и технически. Это команда другого калибра, нежели Камерун и Австралия. Это уже уровень Чили. Для нас это будет хорошим испытанием, мы хотим выйти в финал», - отметил Лев.

История встреч

Всего история противостояния насчитывает 10 матчей: 5 побед Германии, 4 ничьи и только 1 победа Мексики в 1985 году. Тогда мексиканцы выиграли домашний товарищеский матч 2:0. Во всех официальных матчах, которых было четыре, побеждали немцы.

Германия - Мексика 29 июня 2017: прогноз, ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече считается Германия, на победу которой принимаются ставки с коэффициентом 2.03. Сделать ставку на победу Мексики можно с котировкой 3.80. А ничья в этой игре предлагается с коэффициентом 3.56.