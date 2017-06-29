Автоэксперты обнародовали ТОП-10 самых ожидаемых авто 2017 года

Эксперты автомобильной отрасли, несмотря на традиционный для лета спад, подготовили топ-10 самых ожидаемых автомобилей лета 2017 года.

Автоэксперты выбрали 10 самых ожидаемых автомобилей лета 2017 года. Как пишет Лайф, первое место в нем занимает Mazda CX-5, которую представили осенью прошлого года, однако ее продажи в России начнутся только 1 июля.

Чуть позже российским автолюбителям предложат Honda CR-V, который также был анонсирован почти год назад.

В ближайшие месяцы стартуют продажи и китайского внедорожника DW Hower H3 от компании Great Wall, который стоит 1,23 млн рублей.

В рейтинге самых ожидаемых автомобилей оказался также Peugeot 408, Lada Xray Exclusive за 800 тысяч ужшкммт рублей, новый Audi RS 5, который будут привозить в Россию исключительно под заказ. Стоимость тоже «эксклюзивная» — от пяти миллионов рублей.

Корейские компании снова радуют бюджетными и миниатюрными автомобилями — Smart и KIA Picanto. Их цена начинается от 549 900 рублей. С августа KIA «привезет» в Россию еще одну новинку — седан Rio - техническую копию Hyundai Solaris новейшего поколения. Предполагаемая цена автомобиля — от 624 900 рублей, добавляет телеканал "360".

Самыми дорогими моделями нынешнего лета окажутся хэчбек BMW 1 Series и купе BMW 2 Series, ценой до 3,4 млн рублей.