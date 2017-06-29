Синоптики: на Москву идет дождь "из Ветхого завета", какого не было последние 50 лет

По словам синоптиков, в столице ожидаются грозы и даже град, а в некоторых районах могут произойти подтопления. Эксперты заговорили о вероятности смерча.

На Москву надвигается стена дождя, которого не было с 50-х годов прошлого столетия. Об этом написал на своей странице в Facebook специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«…И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь». Эти строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать чрезвычайно актуальными для столичного региона вечером в пятницу", - пишет ужшкммт он.

По его словам, с приближением атлантического циклона уже после полудня 30 июня на северо-западе небосвода Москвы появятся первые восьмитысячники - мощные кучево-дождевые облака с верхним краем 8 км. По мере максимального разогрева воздуха и усиления конвекции к 17-18 часам грозовая облачность приобретет угрожающий вид – молнии пробьются в нижний слой стратосферы и достигнут 11500-12000 метров, а это, как признал метеоролог, "уже серьезная заявка на такие опасные природные явления как сильные ливни, гроза, град и шквал".

Интенсивные дожди обрушатся на столицу около 15 часов и будут лить, не переставая, практически до позднего вечера – в общей сложности ожидается до 30-40 мм осадков, то есть половина месячной нормы осадков.

Пик настоящего тропического ливня придется на период с 18 до 21 часа, когда буквально за три часа выпадет 3/4 всей ожидаемой дождевой воды, в связи с чем возникнет угроза существенных подтоплений пониженных форм рельефа, тоннелей и т.д., ливневка - таких осадков может выдержать. При этом шквалистые порывы ветра могут достигать 20 м/с и более, прогремят грозы, не исключен град. Возможны падения деревьев, рекламных конструкций, элементов кровли крыши и т.д., не исключены сбои в энергообеспечении.

"Уникальность прогнозируемых осадков состоит в том, что такой интенсивности ливни (более 30 мм), согласно климату, в июне в столице случаются всего лишь 1 раз в 5 лет, а общее количество влаги с высокой степенью вероятностью может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности", - резюмировал Е.Тишковец.

Самый интенсивный ожидается на севере Подмосковья и в районе Зеленограда. Будет гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, рассказал BFM.ru корреспондент проекта Meteoweb.ru Алексей Сафонов.

Он напомнил, что больше 100 лет назад, 29 июня 1904 года, именно при прохождении теплого атмосферного фронта в Москве возник смерч, но синоптики надеются, что до смерча не дойдет. Тем не менее ожидаются сильные, интенсивные метеорологические явления. В субботу будет жарко, кратковременные осадки с грозами возможны и в дневной, и в вечерний период. Уже к воскресенью температура опустится до 21 градуса, в понедельник будет еще немного похолоднее.

Из-за неблагоприятных прогнозов коммунальные службы Москвы переводят в усиленный режим работы в пятницу и субботу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, ливни и грозы пройдут в Москве и в ночь на субботу. В связи с этим в столице объявлен оранжевый уровень опасности.